Si tratta di “Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell’UNESCO”. I comuni, attraverso i soggetti gestori, che hanno fatto domanda di contributo alla regione sono: Cividale, Caneva e Palmanova. Su proposta del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport Mario Anzil la Giunta regionale ha deliberato di incrementare la misura del finanziamento annuale 2025 per un ulteriore importo di 33.333,34. Le domande di finanziamento già trasmesse sono quelle dei Comuni di Cividale del Friuli (UD) per l’assegnazione di un contributo per l’anno 2025 pari ad euro 440.000,00, di cui euro 210.000,00 per spese correnti, a sostegno di interventi di gestione ordinaria previsti nell’ambito del sito UNESCO. Comune di Palmanova con domanda pervenuta il 27.09.2024 ha chiesto l’assegnazione di un contributo per l’anno 2025 pari ad euro 450.000,00, di cui euro 295.000,00 per spese correnti, a sostegno di interventi di gestione ordinaria previsti nell’ambito del sito UNESCO e “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da terra – Stato da Mar Occidentale”. Come fa la regione a destinare 450 + 33mila euro a una città sfregiata da una simile bruttura? Il comune di Caneva (PN) che ha trasmesso il programma operativo con proiezione triennale (2025-2027) e ha chiesto l’assegnazione di un contributo per l’anno 2025 pari ad euro 405.000,00, di cui euro 265.000,00 per spese correnti, a sostegno di interventi di gestione ordinaria previsti nell’ambito dei “Siti palafitticoli preistorici delle Alpi” UNESCO, con riferimento specifico al territorio del Sito palafitticolo Palù di Livenza.