Dalle parole ai fatti. E i fatti sono relativi a interrogazioni specifiche sulla gestione della Casa dell’Immacolata rivolte al sindaco De Toni e alla giunta da parte della consigliera comunale Antonella Eloisa Gatta. Possibile che dopo anni e anni di servizio affidato alla Fondazione del presidente Boem la situazione sia allo sfascio? Si entra e si esce come in un albergo. (vedi trasmissione TV “Fuori dal coro”). Gli ospiti, mantenuti, creano solo disagi ai residenti. Le risse fra diverse razze di individui ospitate, sono quotidiane. E’ una polveriera dove ogni occasione è buona per menarsi con spranghe, bastoni e lancio di estintori. Cosa fa il comune? Fino ad oggi…nulla. Per tal motivo la consigliera comunale Antonella Gatta interroga la maggioranza:

Oggetto: Interrogazione riguardante la tipologia di controlli e la qualità dell’accoglienza nella struttura dedicata ai minori stranieri non accompagnati ( di seguito MSNA) “Casa dell’Immacolata di Don Emilio de Roja”

«Premesso che: (…) è dovere dell’amministrazione comunale garantire ai MSNA un’accoglienza dignitosa, sicura e in strutture idonee, che rispettino i requisiti igienico-sanitari e offrano un adeguato supporto psicologico, sociale ed educativo; la qualità e l’efficacia dei progetti di accoglienza sono essenziali per il benessere e il percorso di integrazione di questi minori, che rappresentano una delle fasce più vulnerabili della popolazione;

• la trasparenza e il monitoraggio costante sono strumenti fondamentali per assicurare che i fondi pubblici siano utilizzati in modo efficiente ed efficace.

Considerato che i comportamenti violenti hanno sollevato interrogativi sulla gestione e sulla capacità di vigilanza della struttura, evidenziando la necessità di controlli rigorosi e frequenti. I recenti avvenimenti hanno ulteriormente esacerbato l’animo dei residenti che vivono con paura le frequenti risse tra alcuni ospiti della struttura». Sono stati fatti questi controlli? Per questo motivo, la consigliera comunale interroga il Sindaco e la Giunta per conoscere quanto segue: Quanti e quali tipi di controlli e ispezioni (a sorpresa o programmati) sono stati effettuati dall’inizio dell’anno 2025 nella struttura del nostro Comune che accoglie minori stranieri non accompagnati? Quali esiti hanno avuto tali verifiche? Sono state riscontrate irregolarità?

E l’amministrazione intende intensificare il programma di monitoraggio della struttura e valutare la possibilità di revocare il servizio di accoglienza dei MSNA alla “Casa dell’Immacolata di Don Emilio de Roja”? La consigliera chiede una risposta in tempi utili.