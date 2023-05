I funerali di Renzulli. Delendi: era amante del convivio, affascinava le persone con la sua cultura. Spero che il comune gli trovi un posto nel famedio di Udine. Cerno: “Porto i saluti di commiato di Amato, Martelli e Formica”. Il ricordo del “suo” ristorante romano. Scandalosa assenza del sindaco di Udine.

Il comune di Udine invia un assessore al posto del sindaco alla cerimonia di uno degli intellettuali più vivaci che abbia mai espresso la terra friulana. Il delegato Gasparin viene ignorato da Delendi. Poteva assentarsi dal consiglio comunale cui stava partecipando il sindaco De Toni?

Lo hanno salutato come avrebbe voluto lui con l’inno all’Italia del principe dei cantautori De Gregori, l’Italia vista da Gabriele Renzulli, quella che tante volte citava e di cui rispettava la Costituzione e le leggi. Soleva ripetere “sono un laico non un chierico”. Alle 15 di oggi, mercoledì, si è svolta la cerimonia funebre nell’ospedale di Udine di Aldo Gabriele Renzulli, profeta laico, socialista intellettuale che ha nutrito di intuizioni innovative, in campo culturale, sociale e sanitario,la nostra regione (Cro di Aviano, 118, ottimizzazione del servizi). Profondi gli elogi funebri pronunciati dall’amico Mauro Delendi, sindaco di Martignacco, Gianfranco Carbone e Tommaso Cerno.

Delendi ha ricordato gli inzi della carriera politica, la sua passione per il settore sanitario e il suo primo incontro con l’ispiratore, l’assessore alla Sanità del Friuli VG Ermenegildo Nardini. Il suo approccio politico si basava sul confronto e sull’inclinazione ad includere piuttosto che ad escludere. Tuttavia non si faceva ingabbiare da schematismi pre costituiti. Era una sua caratteristica quella di affrontare gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi prefissati, li raggiungeva, senza nessuna imposizione, anche a costo di rinunciare a qualcosa di suo. Questa sua indole gli permise di venire eletto deputato nel 1987. Delendi racconta un clamoroso retroscena. Alla compilazione delle liste per la circoscrizione Friuli VG (che comprendeva la provincia di Belluno), il nome di Renzulli era segnato come capolista, poi, come accade spesso, a Roma lo scalarono fino al 10°. Non si perse d’animo e la comunità socialista locale seppe trasformare lo sgarbo in uno slogan elettorale: “Numero 10 regione che segna!”. Il numero 10 era quello di Zico che Renzulli, da appassionato di calcio, seguiva allo stadio Friuli. Fu un successo e Gabriele, malgrado la pessima posizione, venne eletto alla camera. Poi diventò responsabile nazionale sanità del Psi. Anche dopo aver abbandonato la politica attiva, si è sempre speso per il Friuli, per i diritti individuali dei cittadini. Il caso di Eluana Englaro ne è la certificazione..

Dopo Delendi ha preso la parola Carbone, già segretario regionale del Psi: “Erede di Loris Fortuna sei parte fondamentale della storia di noi socialisti”.

Tommaso Cerno ha concluso la cerimonia ricordando di aver ricevuto ieri le telefonate di Amato, Martelli, Bobo e Stefania Craxi e Formica che lo hanno pregato di portare i saluti di triste commiato ai socialisti friulani. Cerno ha anche riportato alcuni golosissimi aneddoti della permanenza romana di Renzulli, comun denominatore sempre la “tavola”. «Anche a Roma è stato capace di mostrare il volto del Friuli, non solo alla camera ma anche nell’esercizio del convivio di cui lui era maestro. In capitale frequentava il ristorante “la Rosetta” dove metteva insieme la passione per il cibo con quella della conversazione. Il titolare, Massino Riccioli, ha fatto sapere che per tutto quest’anno nel suo ristorante, dietro il Pantheon, si brinderà alla memoria di Aldo Gabriele Renzulli». Il Friuli che colonizza l’Impero! e un sindaco (De Toni) che ignora il protagonista dell’epica “invasione”. Allora ritornano in mente alcuni brani del principe De Gregori: «Viva l’Italia, con gli occhi aperti nella notte triste, Viva l’Italia, L’Italia che resiste».

A compensare la vergognosa assenza del sindaco di Udine, l'amministrazione ha inviato l'assessore Gasparin, mai nominato da nessuno.