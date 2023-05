CarneraPolveriera Exxx…Polzive!!! I cori irriferibili dei Pedone-boys contro Dell’Agnello e Rota (Gesteco) macchiano la vittoria dell’Apu Old Wild West al 2° derby. Il Carnera latrina del basket italiano. Ora il derby si sposta a Cividale.

L’Apu Old Wild West travolge la Gesteco di Cividale per 77 a 57. E’ stato un incontro impestato dal letamaio di una tifoseria al soldo di Pedone-paperone che, ad un certo punto della partita, ha intonato cori irriferibili contro il giocatore della Gesteco, Giacomo Dell’Agnello. Uno spettacolo da paese sudamericano che trasforma il cuore del basket friulano in una latrina sportiva impresentabile in un campionato. Le provocazioni dei giocatori dell’Apu erano iniziate appena i giocatori sono scesi in campo. Il folkloristico Briscoe, sprezzante come tutta la sua combriccola, aveva evitato di dare la mano a Dell’Agnello e al capitano Rota della Gesteco. Un gesto volgare che rivela il tratto dozzinale della Old Wild West. Una squadra che, invece di dare l’esempio di sportività e agonismo alimenta violenza e offese contro i giocatori. Brutta pagina per lo sport che si scrive proprio a Udine. L’Apu ha vinto, ma ha perso la dignità.

Il terzo incontro dei 5 derby in programma dei play-off, si disputerà sabato a Cividale. Sarà un appuntamento di grande spettacolo. Il coach dell’Apu ha indovinato l’assetto della squadra. Grandissima partita e intenso agonismo, ma nel quarto periodo non c’è stata storia. Comunque bello spettacolo. Finetti osserva: “Portiamo a casa questa gara 2 del derby grazie alla capacità che abbiamo avuto di riproporre le nostre idee che avevavamo pensato per gara 1, ovvero maggiore intensità difensiva. Aggiungo che il Cividale ha dimostrato un grande valore”. Il presidente della Gesteco Micalich afferma: «E’ stata una partita bellissima, molto tattica, dall’impegno fisico più alto di lunedì. Loro hanno dato gas all’ultimo quarto, un’accelerata che ci ha messo in difficoltà. Hanno vinto con merito. La serie è quanto mai aperta, ora lo aspettiamo a Cividale sabato».