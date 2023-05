LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Si dimette il vice sindaco di Forni di Sopra della Lega Antoniutti. A un anno dalle elezioni polverizzata la maggioranza del vice segretario Ud e sindaco, Marco Lenna. Ultima sprekopolis: 12 mila euri per la comunicazione.

La Lega, primo partito alle ultime regionali, infila un pauroso testacoda nella conca dolomitica della val Tagliamento. Dopo la revoca del precedente vice sindaco Giancarlo Dose (11 aprile 2022), l’attuale vice, Lorenzo Antoniutti (anche lui un iscritto Lega), si è dimesso dalla carica. In questo momento nel comune di Forni di Sopra non c’è il la figura del vice e, a quanto pare, nessun componente dell’attuale giunta è disposto ad assumersi la carica. Improbabile un ritorno di Dose, irricevibile un’eventuale proposta all’assessora Anziutti. Nel comune di Forni di Sopra guidato dal sindaco e vice segretario provinciale Ud della Lega, Marco Lenna, la maggioranza è pericolosamente in bilico, non è più unita, visto che anche una consigliera di maggioranza, Lucchini, ha rifiutato le deleghe al turismo. Le ragioni delle dimissioni del vice sindaco, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, sono da ricondursi al progetto del “Mostro Municipio” cui su queste pagine si è tanto documentato. Un progetto che, con i costi delle materie prime lievitati, potrebbe sfiorare i 6 milioni di euri. Una spesa eccessiva per un comune di neanche 1.000 anime che il dimissionario vice sindaco avrebbe voluto investire in altri settori, soprattutto quello turistico. Ma lo scontro è politico e ormai le linee guida del sindaco sono respinte dalla maggior parte della sua maggioranza. A un anno dalla scadenza del mandato la situazione è pericolosamente in bilico. In merito alle spese della giunta Lenna, va ricordato un nuovo impegno di 12 mila euri per la comunicazione istituzionale del comune. Affidamento diretto a una vecchia conoscenza del sindaco di Cervignano del Friuli (Ud).