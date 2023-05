AlmerigoGrilz Exxx…Polzive!!! Fedriga manda un videomessaggio per la presentazione del premio intitolato al giornalista ucciso in Mozambico. Giovanna Botteri: “Non sarà mai un premio all’ombra dei saluti romani”.

Soffocate sul nascere tutte le polemiche ( Domani) relative al premio Almerigo Grilz presentato oggi a Trieste. Giovanna Botteri, in un video messaggio pubblicato sulla pagina fbook di Fausto Biloslavo ha detto: “Il premio è dedicato a un giornalista che ha cominciato a fare questo mestiere quando non era così “glamour” come adesso, ma bisognava scarpinare per gioni e giorni per portare a casa un solo servizio. Non sarà mai un premio all’ombra dei saluti romani“. Le polemiche erano scoppiate il 15 maggio scorso durante la presentazione della kermesse a Milano alla presenza del presidente del Senato La Russa che aveva partecipato all’evento. Tra chi ha aiutato l’organizzazione c’era Carucci, condannato per aver fatto il saluto romano. Oggi, alla presentazione del premio a Trieste, il presidente Fedriga ha inviato agli organizzatori un video messaggio:

“Insieme possiamo costruire un futuro in cui l’informazione autentica e il giornalismo di qualità siano valori imprescindibili”. Lo ha auspicato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione, del premio giornalistico Amerigo Grilz, cronista triestino ucciso a 34 anni mentre documentava alcuni scontri in Mozambico il 19 maggio 1987. Il premio, è stato spiegato, è riservato ai giovani professionisti e “vuole essere un incentivo per una nuova leva di giornalisti, accomunati dalla passione di informare in modo intelligente e coraggioso ma soprattutto libero da condizionamenti”. Questo riconoscimento, ha osservato Fedriga, “è un sostegno alla libertà di stampa e al giornalismo indipendente. Il giornalismo di guerra ha ancora un ruolo cruciale per fornire una copertura accurata e imparziale dei conflitti globali”. Ma ancora oggi, ha ricordato, “il numero di giornalisti e operatori assassinati non si ferma. Nel 2022 sono stati 68, 21 in più rispetto al 2021. Solo quest’anno la guerra in Ucraina ha mietuto già una dozzina di vittime. Sono tanti i giornalisti che rischiano la vita per consentirci di conoscere cosa avviene nel campo di battaglia”. La giuria del premio è presieduta da Toni Capuozzo, che ha definito il riconoscimento “un debito da saldare nei confronti di un giornalista a lungo dimenticato, la cui memoria nell’immediato ha subito ingiustizie, fu infatti definito mercenario triestino”. Sull’iniziativa, ha fugato le polemiche Fausto Biloslavo, membro di giuria, “guardare al domani, ai giovani e al futuro. Non è un premio alla militanza politica di Grilz o alle sue idee, ma al giornalismo di valore”. Tra chi ha aiutato l’organizzazione anche Carucci, condannato per aver fatto il saluto romano. Carucci, secondo il quotidiano “Domani” è un ex portavoce di Forza nuova a Milano. Lo scorso novembre Carucci è stato condannato in appello, insieme ad altri sette militanti di estrema destra, per aver fatto il saluto romano, nell’aprile del 2016, in occasione della commemorazione di Sergio Ramelli. Sentito da Domani Carucci afferma: «Sto collaborando all’organizzazione insieme a tutti gli altri». Sul processo attende il verdetto della Cassazione e dice: «Le mie vicende personali con il premio Grilz non c’entrano nulla. Non è corretto mettere il premio in relazione al sottoscritto e alle sue vicende personali». L’ente promotore del premio è l’associazione culturale Primo articolo. Fausto Biloslavo chiarisce: «Non voglio che nessuno metta il cappello su questo premio». Sulla presenza di Marco Carucci all’evento, il giornalista specifica che si è occupato di dare un aiuto tecnico video alla presentazione. E garantisce l’imparzialità del premio. Nella brochure dell’evento, si legge che sono in corso di formalizzazione i patrocini con la Camera, il Senato, il ministero della Cultura, le regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia e il comune di Trieste. Tutti “governati” da esponenti dei partiti di maggioranza. I patrocini al momento non sono confermati. «La richiesta non è arrivata in Senato. Se e quando arriverà verrà valutata dagli uffici competenti», dicono dallo staff di La Russa. Quest’anno Almerigo Grilz avrebbe compiuto settant’anni. È stato tra i dirigenti del movimento studentesco Fronte della gioventù (FdG) e del Movimento sociale italiano. La sua carriera politica è culminata con la carica di consigliere comunale a Trieste. Nel 1977 è diventato vicesegretario nazionale del Fronte della gioventù, su spinta dell’allora segretario Gianfranco Fini.