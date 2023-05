UìaTuiach Exxx…Polzive!!! Il portuale no Green pass, ex consigliere comunale, dà di matto in ferramenta a Trieste: aggredisce e manda in ospedale il titolare e dal veterinario il suo cane.

Fabio Tuiach, il portuale no Green pass licenziato perchè manifestava in orario di lavoro, è stato protagonista di una violenta scazzottata con il titolare di una ferramenta di via Ginnastica a Trieste. Come riporta “Il Piccolo”, tutto si è volto all’ora di pranzo poco dopo le 12 di oggi. La telecamera interna ha ripreso le fasi del litigio. Per l’ex consigliere comunale della Lega, sarebbe stato il titolare del negozio a provocare la lite sputandogli in faccia, mentre per il titolare della ferramenta, sarebbe stato l’ex pugile a far degenerare l’alterco che ha portato i due a venire alle mani all’esterno del negozio di via della Ginnastica. Tuiach sostiene di essere stato picchiato: “Mi hanno pestato in tre, ho sbattuto la testa. Non ho reagito – afferma – altrimenti avrei steso tutti finendo nei guai”. Ma la versione del titolare della ferramenta coinvolto nell’aggressione, Thomas Versa, è diametralmente opposta. “Tuiach si è presentato nella mia ferramenta per fare un acquisto – spiega – e mi ha fatto chiaramente capire chi fosse dicendo di essere Fabio Tuiach. Si è presentato in modo arrogante nel mio negozio con nome e cognome, io gli ho risposto di uscire. Di andarsene. Lui ha reagito tirandomi una manata in faccia ed è uscito. La scena è stata ripresa dalle telecamere ed è già in mano della polizia. Io e mio fratello lo abbiamo seguito in strada, proprio perché dopo la manata stava scappando. Lui si è messo il casco e ci ha picchiati”. Il titolare della ferramenta al momento è in ospedale in attesa di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici, tra cui la Tac. Anche Tuiach si è recato in pronto soccorso. Versa sostiene che Tuiach ha picchiato anche il suo cane. La bestiola è stata presa in carico dalle cure del veterinario della clinica “Miramare”.