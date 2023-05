CrudaSlovenia Exxx…Polzive!!! Il Governo Golob annulla la giornata di commemorazione delle vittime del comunismo. Janša: “Uno degli atti più orrendi della storia della Slovenia”.

Un giorno prima della Giornata commemorativa per le vittime del comunismo, il governo sloveno ha revocato il decreto del governo precedente che dichiarava la giornata commemorativa sulla base del fatto che non vi era alcuna “discussione pubblica ed esperta” al riguardo. La giornata nazionale della memoria era stata decretata dal governo di Janez Janša il 12 maggio 2022, pochi giorni prima della fine del suo mandato, quando già svolgeva le sue funzioni di amministratore. Durissima la reazione del predecessore di Golob che ha bollato la decisione come «uno degli atti più orrendi e disgraziati della storia della Slovenia indipendente» che mina i tentativi di «riconciliazione fatti da una generazione». Ma Janša è andato oltre, accusando il governo «neocomunista» di Golob di voler annunciare così una «guerra civile». Ha accusato il governo di aver riabilitato i crimini comunisti e annullato «gli eccezionali sforzi di riconciliazione della generazione che ha reso la Slovenia democratica e indipendente». Reazioni negative anche da parte dell’assessore regionale Roberti che ha reso noto: “La decisione del Governo sloveno di cancellare la Giornata nazionale per la memoria delle vittime della violenza comunista è un brutto segnale che riporta indietro le lancette della storia, dando colpo di spugna morale a chi dei crimini dei comunisti titini, tanto italiani, quanto sloveni e croati, ha patito le atrocità”. A tal proposito, l’ex Presidente della Repubblica sloveno Borut Pahor ha parlato di decisione inappropriata e inaccettabile. “Confidiamo – ha aggiunto Roberti – che il monito di Pahor possa spingere a rivedere presto questa decisione, rimediando almeno in parte a questo assurdo passo falso”. La data era stata scelta per celebrare l’anniversario dell’assassinio di 49 persone, tra cui 44 rom, uccise nella gola dell’Iska a sud di Lubiana nel 1942. Secondo i giornali sloveni, l’attuale decisione del governo era attesa perché i funzionari del partito di coalizione più piccolo, i socialdemocratici (SD), avevano affermato la scorsa settimana che il decreto doveva essere abrogato perché “si tratta principalmente di revisionismo e non fa nulla per riconciliare le persone”. Matej Tonin, il leader della Democrazia Cristiana Nuova Slovenia (NSi), ha scritto: “Non si tratta di essere dalla parte giusta della storia, ma di valori fondamentali e rispetto per i morti”, ha sottolineato, aggiungendo che “l’attuale governo non è capace di una prospettiva così ampia”.