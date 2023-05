NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Il centrodestra porta in consiglio comunale di San Giorgio il caso degli insulti irriferibili del sindaco all’assessora Xodo. Nessuna solidarietà dalla sinistra Ztl.

Lunedì prossimo i capigruppo di minoranza del consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro, Arianna Dreossi, Massimo Vocchini ed Enzo Bertoldi, presenteranno una mozione avente per oggetto: “Condanna a parole e/o toni offensivi e impegno a utilizzare un linguaggio consono in Consiglio comunale”. I fatti si riferiscono all’adunanza del 28 aprile scorso quando il sindaco, dimostrando un atteggiamento militaresco, insultò per ben due volte l’assessora Xodo solo perché aveva chiesto una pausa. Il sindaco, annebbiato dalla tensione, tirava le tare all’esponente di giunta e, rivolto al suo vice, commentava: “e je stupide!” (è stupida), seguito da un minaccioso: “dopo i fasìn i cònz” (dopo facciamo i conti). Nessuna collega di maggioranza prese le difese della Xodo. L’episodio quindi finisce in consiglio nel totale silenzio della sinistra Ztl, del comitato regionale pari opportunità di Dusy Marcolin e di tutte le petulanti associazioni antiviolenza che si muovono solo in casi specifici.