KataclismaMoretti Exxx…Polzive!!! Il capogruppo Pd in regione tuona: “Fedriga vuole dividere la minoranza: dà le pagelline ai consiglieri regionali. Premiati Moretuzzo e il Patto. Noi del Pd tra i cattivi. Scintille in aula.

Potrebbe essere una tattica del furbissimo presidente, quella di infilarsi nel terreno della minoranza del consiglio regionale Fvg per condizionare la già faticosa costruzione del “campo largo” friulano. La spia rossa si è accesa giovedì scorso 11 maggio durante la discussione in aula del programma di governo presentato dal Presidente della Regione. Tra le osservazioni dei capigruppo, le repliche del presidente e le controrepliche, sono spuntate le “pagelline” che Fedriga avrebbe assegnato ad alcuni membri della minoranza, in particolare al gruppo del “Patto per l’autonomia” di Moretuzzo. E’ l’eredità del divide et impera che irrompe in piazza Oberdan. Ne ha dato conto il capogruppo del Pd Diego Moretti che durante la conclusione dei lavori, ha lanciato una ruvidissima invettiva contro il presidente. «Dopo che lei ci ha dato le “pagelline”, faremo un opposizione serrata e senza sconti. A maggior ragione dopo che nella sua replica, ci ha dato i punti. Allora i bravi – osserva Moretti – ottengono la sufficienza, che sono Bullian, Moretuzzo, Pisani, gli altri prendono 4, forse anche 3! Ma Fedriga non ricorda che quando faceva il capogruppo della Lega in parlamento ha preso anche 15 giorni di squalifica…Neanche io – replica Moretti – quando giocavo a calcio prendevo simili punizioni, solo una volta ho preso 4 giornate. Pertanto la replica del presidente non fa che confermare il voto contrario a queste dichiarazioni programmatiche». Il capogruppo ha poi compiuto un’escursione nel campo minato del patto di stabilità, ricordando la difficoltà del centrosinistra di allora di fare investimenti sul territorio in presenza di norme che comprimevano gli impegni di spesa. E’ la novità di inizio legislatura, del resto Moretuzzo e Fedriga hanno compiuto una campagna elettorale all’insegna del gentlemen agreement. Sempre di “Patto” si tratta.