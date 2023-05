CarneraPolveriera Exxx…Polzive!!! Stasera gara due dei play-off tra Old Wild West Udine e Gesteco Cividale. I tormenti del coach Finetti costretto a far giocare il decadente Gentile.

Lunedì sera, al termine del primo derby per i play-off di basket di A2 fra Gesteco Cividale e Apu Udine (vinto dai ducali), il presidente della squadra cividalese, Davide Micalich, si era lasciato sfuggire una battuta codificatrice della differenza abissale fra i due tecnici: «Il nostro Stefano Pillastrini è un grande maestro di basket». Lo è stato davvero lunedì scorso per aver saputo sistemare la squadra in campo e portarla al trionfo sul campo dell’Apu di Udine. Diverso lo standing del coach della squadra di Pedone-paperone (querelante leopost) Carlo Finetti, alle prese con due “chiodi” da risolvere. Rimbalzi dallo spogliatoio riferiscono che il giovane Finetti dovrà considerare il ritorno di Vittorino Nobile e lasciare in tribuna Bertetti. Quello di Vittorino è un ritorno che stride con l’incomprensibile presenza in campo di Gentile stasera. L’ex player di Eurolega e Armani Jeans accusa uno smalto atletico decandente e inadeguato ad affrontare un derby di tal livello, oltre a dimostrare un atteggiamento poco ortodosso con il suo coach visto che lunedì sera lo ha mandato “affanculo” spesso e volentieri. Sembra che Finetti non abbia altre scelte, oppure si ha l’impressione che la squadra la decida paperone più che l’allenatore, tant’è che sono i giocatori stessi ad ignorare le disposizioni di colui che, dopo la sconfitta con la Fortitudo Bologna, certificò: “Abbiamo fatto schifo al cazzo”. Carnera Polveriera ore 20. Secondo derby friulano.