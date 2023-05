CorsiConcorsi Exxx…Polzive!!! Scorrono rapidamente le graduatorie del concorsone per le esigenze della direzione centrale lavoro Fvg: dopo 4 mesi già al numero 151. Nomi clamorosi fra gli idonei.

Tutto regolare, ben si spera. Si tratta del concorso indetto dalla Direzione centrale autonomie locali per l’assunzione di personale nella categoria D, a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione centrale lavoro, formazione e famiglia. Il 13 dicembre scorso è stata approvata la graduatoria definitiva e da allora ad oggi la rapidità dello scorrimento ha già raggiunto il numero 151. Una velocità incredibile che ha sollevato più di qualche sospetto fra gli addetti ai lavori poichè, nella graduatoria, appaiono nomi ben noti a queste pagine. Non ultimo, guarda caso al numero 148, s’incrocia quello di Francesco Bevilacqua, figlio del segretario regionale Cisl, Massimo Bevilacqua, già assunto nella segreteria particolare dell’assessore alla funzione pubblica Roberti. L’esponente regionale della Cisl aveva condotto le trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti del comparto unico regionale Fvg nella cui preintesa spuntava un’indennità mensile di 750 euri riconosciuta ai componenti la segreteria degli assessori regionali. Il fatto curioso emerge relativamente allo staff dell’assessore Roberti in cui si trovava il figlio del segretario regionale Massimo. Tuttavia, a scorrere la graduatoria si notano i nomi di vari segretari di assessori, consiglieri, presidenti ed ex assessori comunali: