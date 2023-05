MotopontoneVittoria Exxx…Polzive!!! Ecco l’imbarcazione acquistata dal Consorzio friulano per i lavori di manutenzione della laguna e costata 45mila euri. Da due anni abbandonata come un rudere.

Il Consorzio Bonifica Pianura Friulana aveva acquistato il ferrovecchio, di seconda mano, circa due anni fa. Dopo il suo trasbordo dall’isola di Pellestrina (Ve) alla conca di Bevazzana (Ud), l’imbarcazione è ancora lì, ormeggiata nei cantieri di proprietà della regione di fronte a una cavana sventrata sul tetto e coi pezzi di legno che cadono sul canale. Uno spettacolo inguardabile per i turisti che attraversano i paraggi con le biciclette. Il motopontone “Vittoria” riposa lì da almeno due anni. Fino ad oggi, nessun intervento di manutenzione è stato compiuto. Un rudere arrugginito e inservibile, tant’è che i lavori di manutenzione e di recupero delle bricole vengono affidati a ditte esterne. Ma il caso del motopontone, denominato sontuosamente “Vittoria”, è scandaloso per via che il Consorzio Bonifica Friulana presieduto da Rosanna Clocchiatti, aveva impegnato 39mila euri per l’acquisto del mezzo di seconda mano per gli interventi di manutenzione e sorveglianza dei segnalamenti marittimi e lagunari di competenza regionale che interessano la zona ovest della laguna di Marano e Grado. Il professionista incaricato di individuare l’affare era l’ing.Mauro Feltrin. Il Rup del procedimento l’ingegner Massimo Ventulini. Il rudere è stato acquistato per 18mila euri ma necessitava di alcuni interventi di manutenzione al rimorchio, riparazione ringhiere, raddrizzatura timone, verniciatura e sostituzione di 3 finestrini in cabina di comando. Le riparazioni hanno fatto schizzare il costo iniziale da 18mila a 39mila euri. I lavori sono stati effettuati presso l’officina Menetto dell’isola di Pellestrina (Ve). Una volta terminata la serie di interventi il motopontone bisognava rimorchiarlo in Friuli, nella conca Bevazzana a Lignano (Ud). La miglior offerta giunta al Consorzio è stata quella della “Trasmar” di Porto Marghera (Ve) che ha provveduto al rimorchiaggio dell’imbarcazione. Importo di 6.700 euri. Ma c’è un giallo. Il motopontone pare non sia utilizzabile, come si vede dall’immagine scattata una settimana fa. Tuttavia al Consorzio si sono messi d’impegno per salvare l’investimento e cercare di far ripartire il mezzo così, dopo due anni, il Cda ha approvato e autorizzato la spesa di 3.500 euri più iva per il servizio di alaggio, varo, lavaggio e stazionamento a terra del motopontone Vittoria. Paga Pantalone. Ditta incaricata la Nautica Adriamare Srl di Bevazzana di Bibione (Ve). Sprekopolis in laguna.