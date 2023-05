LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! La Liga veneta, autonoma da Salvini, trionfa a Treviso e nella Marca; confermati 9 sindaci. Vicenza al ballottaggio. A San Donà di Piave s’impone Fratelli d’Italia.

Il primo a complimentarsi con il neo eletto sindaco di Treviso, Mario Conte, è stato l’assessore regionale della Liga veneta Roberto Marcato, uno che a Salvini non ha mai risparmiato feroci critiche. I risultati gli danno ragione, almeno nel suo territorio che è quello l’irrequieta marca trevigiana. Mario Conte ha stravinto al primo turno delle comunali di Treviso con oltre il 64% dei voti staccando il candidato del centrosinistra, Giorgio De Nardi, di quasi 40 punti, fermo al 28,33%. La lista che ha preso più voti è stata quella di “Conte Sindaco” col 29,84%, mentre la Lega-Liga veneta-Conte sindaco (senza il nome di Salvini) ha ottenuto il 17,9%. Il padre nobile della Liga Veneta Gianpaolo Gobbo tiene a precisare: “I candidati della civica di Mario Conte sono per il 99% iscritti alla Lega ed anche il sindaco si è semore dichiaarato un leghista puro. Se mettiamo assieme i voti della sua civica con quelli della Lega, superiamo il 46%”. Nel computo dei voti, va rilevato che i Benito Remix trevigiani sono al quarta forza con una quota che non è nemmeno la metà dei voti ottenuti alle politiche di 8 mesi fa: 11,56%. I sindaci della Lega si sono imposti a Marostica, Porto Tolle, Castelgomberto, Mestrino, Motta, San Stino di Livenza, Matellago, Moriago della Battaglia e Bolzano Vicentino. I meloniani si consolano a San Donà di Piave, dove vince Alberto Teseo (Fratelli d’Italia al 30%). Ora si guarda al ballottaggio di Vicenza dove il sindaco uscente di centrodestra Rucco (domenica era a Udine per ricevere la stecca dell’adunata), è stato superato da Giacomo Possamai, consigliere regionale del PD.