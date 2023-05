SaleSaleCividale Exxx…Polzive!!! Pazzesco risultato dei play-off al Carnera di Udine: La Gesteco Cividale fracassa l’Apu Old Wild West di Pedone-paperone. Il sindaco porta jella alla squadra udinese.

L’Apu-Old Wild West di Udine ha perso per 82 a 88 contro la Gesteco di Cividale nella gara 1 dei play-off di A2. Una sconfitta inaspettata dopo che alla vigilia il patron dell’APU Pedone aveva annunciato pomposamente l’acquisto di un giocatore retrocesso, Emanuel Terry, dalla Pallacanestro Trieste. Un acquisto deludente visto che ieri sera ha portato a casa solo 11 punti. Una miseria. Al di sotto delle aspettative anche Briscoe che si è distinto solo per aver infilato ben 5 falli. Per l’Apu una partenza col piede sbagliato e una sconfitta in casa che ha fatto infuriare il presidente Pedone, rifugiatosi nello spogliatoio a pochi minuti dalla fine per non subire la vergogna della fracassata davanti al suo pubblico. Micalich, presidente della Gesteco, ovviamente raggiante, ha osservato: “Quella di ieri sera è stata una grande partita di basket, acuti atletici di alto livello e grande agonismo in campo. Il nostro coach Pillastrini ha articolato bene la partita; è stato il migliore in campo in assoluto, ha gestito la gara come solo un grande maestro di basket sa fare. Abbiamo vinto con merito e smentito qualche solone sprovveduto che aveva già condannato la nostra squadra a un 3 a 0 secco. Costui non conosce i nostri atleti che sono di alto livello tecnico, e nemmeno la nostra tifoseria. Noi siamo il basket semplice composto da un collettivo da ammirare che produce un gioco spettacolare. Vincere al Carnera, il tempio del basket friulano contro una squadra importante, non era scontato. Ora però si resetta tutto – conclude il presidente Micalich – domani al lavoro per affrontare la gara di mercoledì di nuovo al Carnera”.

Il derby di ieri sera ha visto l’esordio del sindaco De Toni in tribuna vip seduto accanto al presidente Pedone e al suo fedelissimo Walter Rizzetto, l’onorevole di Fratelli d’Italia. Al suo esordio il sindaco non ha portato bene alla Old Wild West. I tre (De Toni e i Pedrizzetto) erano visibilmente costernati al termine della partita e si sono dileguati prima del fischio finale. Randellato pure l’allenatore Carlo Finetti, all’esordio nei play-off, che non è stato capace di sistemare la squadra in campo. L’allenatore della squadra di Pedone aveva dichiarato di sentire un “senso di grande responsabilità nei confronti del club”. L’inesperienza lo ha fatto scivolare proprio in casa. Mercoledì prossimo incontro al Carnera.