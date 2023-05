DeToniSospensioni Exxx…Polzive!!! Il segretario regionale Fvg dei “Popolari in Rete” tira un siluro alla maggioranza di Udine: “In giunta un clamoroso caso di incompatibilità”.

L’assessora del comune di Udine finita nel mirino di Riccardo Prisciano (consigliere comunale a Tarcento e segretario regionale dei “Popolari in Rete”), è l’avvocato Rosi Toffano che stamattina si è presentata in udienza al Tribunale di Udine come difensore di un genitore il cui figlio si trova in affidamento e tutela dello stesso comune. Prisciano, nonostante avesse convintamente sostenuto la coalizione di De Toni in campagna elettorale, esprime la sua indignazione per una situazione che presenta dei risvolti politici clamorosi che potrebbero incidere sulla maggioranza dell’amministrazione comunale cui Toffano è consigliera e assessora alla sicurezza partecipata e al benessere animale. Secondo Prisciano, la condizione di consigliere eletto rispetto al ruolo professionale di difensore di un genitore il cui figlio è posto sotto tutela legale del sindaco di Udine (subdelega all’avvocato del comune Martinuzzi), pone la professionista nella condizione di poter accedere a tutti gli atti e le informazioni consentite dalla sua carica politica, creando una posizione di vantaggio nel procedimento in difesa del suo cliente. Si configurano interessi in conflitto clamorosi oltre che profili di incompatibilità evidenti, richiamati dall’articolo 43 del Tuel, poiché, nell’esercitare il ruolo di assessore della giunta De Toni, l’esponente di giunta potrebbe proporre il trasferimento, rimozione o promozione del personale afferente ai servizi sociali del comune la cui struttura è controparte, in causa pendente, nei vari procedimenti cui la Toffano è coinvolta nella difesa». Prisciano aggiunge: «Ho aspettato fino ad oggi per sapere se la Toffano avesse adempiuto all’obbligo dell’art, 24 del codice deontologico forense, ma, a quanto pare, ha scelto deliberatamente di non attenersi». Dal canto suo l’assessora Toffano, che ieri ha sfilato all’adunata degli alpini con lo striscione della commissione pari opportunità del Fvg, ha comunicato le sue dimissioni da presidente dell’Associazione ZeroSuTre. E’ tuttora vice presidente della commissione pari opportunità del Friuli VG. Prisciano infine osserva che «so per certo che l’avvocato del comune Martinuzzi ha già segnalato formalmente la questione al sindaco senza però ottenere alcuna risposta. Ritengo la questione molto grave, che mi spinge a chiede al Prefetto di intervenire sulla Toffano per rimuoverla dalla carica di assessore e consigliere per intervenuta incompatibilità con l’ente. Mi servo inoltre di depositare una denuncia per abuso d’ufficio in Procura e un esposto disciplinare per conflitto d’interessi».