É morto stamattina Gabriele Renzulli. Storico esponente socialista friulano. É stato Segretario regionale del Psi, deputato per 2 legislature e responsabile nazionale sanità del partito, oltre ad essere stato eletto consigliere regionale. Aveva 80 anni. Scrive Bobo Craxi: “Sono addolorato della scomparsa di Gabriele Renzulli; fu un degno erede di Loris Fortuna ha guidato per tanti anni il Partito in Friuli è stato un uomo ed un compagno di valore”.