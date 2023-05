MarciaSuFaedis (Ud) Exxx…Polzive!!! “Armatevi e partite”. Alla festa del sindaco risuona il brano Faccetta Nera versione remix. Rivissuto il dramma dell’occupazione nazifascista. Luca Balloch: “Mi dissocio”. Il video.

Dopo la festa per la sua elezione a sindaco con tanto di impalcatura idraulica in cui dall’alto brindava alla vittoria con un appello: “Armatevi…e partite!”, ora spunta un’altro accostamento al drammatico periodo del ventennio. Il brano Faccetta Nera versione remix faceva da sottofondo alla festa di sabato scorso organizzata dal neo sindaco Balloch per l’elezione della first lady di palazzo. Solo che diffondere a tutto volume un brano non proprio adeguato in una zona non sermplice del Friuli Orientale, ha indignato alcuni residenti che hanno filmato e commentato l’episodio: “E’ gravissimo far risuonare una canzone fascista nella piazza di un paese bruciato e saccheggiato durante la seconda guerra mondiale, in quanto zona libera del Friuli orientale. I nostri vecchi si saranno rivoltati nelle tombe”. Alcuni parlano si “Sfregio alla memoria” per i fatti del settembre del 1944 in cui 84 edifici vennero bruciati dai tedeschi, 16 civili trucidati e 94 deportati. E il sindaco Luca Balloch? “Mi dissocio, il dj è stato redarguito”. Il caso finirà in consiglio comunale.