DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Fischiato il sindaco che arriva in ritardo alla cerimonia di chiusura dell’adunata. Bloccato dal servizio di sicurezza un malintenzionato che voleva colpire le autorità.

Attimi di paura poco prima della cerimonia di chiusura della 94esima adunata degli alpini di Udine. Dalle transenne di piazza primo maggio, proprio sotto la postazione dello speaker, è sbucato un tizio con fare esagitato che, facendosi largo tra fotografi e giornalisti, aveva puntato in direzione di sindaco e comandante della Polizia Locale Del Longo. L’esagitato, che indossava una t-shirt con la scritta “Gruppo Udine 18° regg”, è stato prontamente bloccato dal servizio d’ordine del gruppo ANA Nazionale e portato dietro il palco a disposizione dell’autorità giudiziaria. La cerimonia di chiusura intanto aveva inizio con una ventina di minuti di ritardo a causa di una “distrazione” del sindaco di Udine che, trovandosi alla testa del corteo dell’ultimo gruppo, quello dell’ANA di Udine, invece di fermarsi sotto la tribuna d’onore ha proseguito con gli alpini fino a porta Aquileia. Il cerimoniale prevede che, appena transitato l’ultimo gruppo davanti al palco d’onore, si dia inizio al passaggio della “stecca”. Purtroppo il sindaco non era al corrente della rapidità della cerimonia e il suo collega di Vicenza, Rucco, i presidenti delle sezioni Ana di Vicenza Marchiori, Soravito di Udine, il Prefetto Marchesiello e i presidenti Fedriga e Bordin sono rimasti in mezzo alla piazza in attesa del primo cittadino, il quale, di ritorno da via Aquileia e imboccato l’ingresso di piazza primo maggio, è stato accolto da una rumorosa bordata di fischi. In realtà non è che adunate del genere si svolgono ogni anno, quindi si può anche perdonare. In ogni caso dopo il passaggio della stecca dalla mani del presidente della sezione di Udine Soravito a quelle di Vicenza Marchiori, il sindaco ritardatario ha ringraziato l’organizzazione e promesso al collega di Vicenza che il prossimo anno sarà presente all’adunata della città veneta.