GeneraleGiorgia Exxx…Polzive!!! Il presidente del Consiglio a Udine col cappello d’alpino e penna bianca. La sfilata delle 80mila penne nere.

Giorgia Meloni non ha voluto deludere la comunità friulana e gli alpini. E sul palco d’onore delle autorità si è presentata col cappello d’alpino con la penna bianca simbolo degli ufficiali superiori, dal Colonnello al Maggiore. A precedere la grande sfilata di stamattina, la fanfara militare che guiderà la sfilata fino in Piazza Primo maggio, dove è allestito il palco d’onore, e poi giù fino a Porta Aquileia dove è previsto lo scioglimento. Le sezioni del Friuli Venezia Giulia sfileranno verso le 17, per ultima, alle 19 quella dell’Associazione nazionale alpini di Udine con il gonfalone della città e il vessillo della sezione di Vicenza, città che ospiterà l’adunata 2024.

Sul palco d’onore, il presidente del Senato Ignazio La Russa e due ministri, della difesa Guido Crosetto e dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.