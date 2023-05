SerenataAll’Adunata Exxx…Polzive!!! Bini, Cruciani, Cerno e Capuozzo infiammano Udine. Non saranno 4 idioti a cancellare 150 anni di storia. Successo planetario per lo stand “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

L’assessore al turismo Bini deve aver capito al volo che l’adunata degli alpini non è un evento che ti capita una volta all’anno. E’ unico e quando ti arriva devi saper cogliere l’occasione per presentare alle centinaia di migliaia di ospiti il compendio dell’universo (cit) invidiato da mezzo mondo. Se il leader della “Fedriga Presidente” è uomo del fare, la certificazione si è materializzata coll’elegantissimo stand di “Io sono Friuli Venezia Giulia” di piazza XX settembre, ideato dal direttore operativo di Promoturismo Jacopo Mestroni e allestito da Girba. Ed è proprio nello stand di Io sono Fvg che ieri sera si è svolto un dibattito di grande levatura storico-culturale legato al Friuli ed agli Alpini. L’assessore Regionale Bini, sollecitato dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, ha ribadito quanto di buono ha fatto la regione sotto la guida Fedriga, dall’aumento delle presenze, più 38% solo nel primo trimestre di quest’anno, al recente investimento nel settore delle attività produttive: 124 milioni per lo sviluppo industriale a Torviscosa con 50 nuovi posti di lavoro. Premesse che hanno sprigionato l’energia di Cruciani, Capuozzo e Cerno nel raccontare la storia delle penne nere e del Friuli. Cerno ha ricordato i fatti di Rimini dello scorso anno facendo impazzire il pubblico quando ha tuonato: “non saranno 4 idioti a cancellare 150 anni di storia degli alpini”. Il direttore dell’Identità infila l’Impero Romano (Aquileia) Pasolini, Loris Fortuna e Beppino Englaro fra i protagonisti di quel lembo di terra irripetibile. Esalta il Friuli e spiazza tutti quando indica la formidabile intuizione del marchio: Io sono Friuli Venezia Giulia: «Dopo 60 anni di battaglie sul trattino sì trattino no, è stata vinto anche questo pregiudizio. Questo marchio, ha un valore storico clamoroso, tutte le secolari polemiche fra triestini e friulani sono scomparse. Un marchio unificante che dimostra la maturità dei vertici regionali». Lo stesso Cuciani (la fidanzata è friulana) ha parole di elogio per il Friuli anche se confessa di nutrire una particolare predisposizione per la roccia, «mi piace il Carso e Trieste». Il conduttore della “Zanzara” non delude il pubblico, anche lui ricorda le tristezze di Rimini dello scorso anno, lo fa indossando il cappello d’alpino: «C’era una parte politica che voleva infangare la dignità degli Alpini, 500 segnalazioni, una ventina di donne molestate. E’ arrivata una sola denuncia e pure quella archivita! Gli Alpini sono sopravvissuti anche a quell’infamia». Di rimando Toni Capuozzo ha dato una sua originale chiave di lettura sul perché, a una ben precisa parte politica del Paese, gli Alpini stiano un pò sulle scatole: «Nella loro semplicità salutano così: Ciao bella. Se invece pronunciassero Bella ciao, forse non ci sarebbero polemiche, anche perché gli alpini non allungano la mano, danno una mano». L’inviato di guerra friulano ha ricordato l’ambasciatore Luca Attanasio ucciso in un agguato in Congo nel 2021. Tra il pubblico era presente il padre che è salito sul palco per un saluto. «Vedete – ha ricordato Capuozzo – gli unici che hanno espresso solidarietà per l’ambasciatore ucciso e per i marò sono stati gli alpini». Viva gli Alpini, che danno fastidio perchè sono un pò anarchici e sono la parte buona del paese. Oggi la sfilata.