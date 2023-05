AlpinaGiorgia Exxx…Polzive!!! Il saluto del presidente del consiglio agli Alpini e a Udine: “Sarà una grande giornata di penne nere, di canti, di bevute, di gioia. Grazie Alpini”.

Il messaggio del presidente del consiglio inviato ieri sera al direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini:

«Alpini, la più bella famiglia» è il motto dell’Adunata del 2023. E’ un filo conduttore quello che mi porta qui a Udine, dopo l’incontro con Papa Francesco e con il presidente Zelensky: la natalità per costruire il futuro, la libertà per l’Europa di oggi e di domani. Sono valori che fanno parte del patrimonio ideale e materiale degli alpini e per me è un onore partecipare oggi all’Adunata. Il corpo di fanteria di montagna più antico del mondo continua a dare lustro alla nazione, sono trascorsi più di 150 anni dalla sua costituzione e questo non è solo un fatto di memoria, ma di presenza attiva nel cuore e nella mente dei cittadini, perché gli Alpini sono uomini e donne del fare. Tutti i giorni, con lo stesso spirito, in Patria e all’estero, gli italiani di buona volontà scrivono la loro storia che è la nostra storia e noi, che abbiamo il dovere di servire, dobbiamo essere all’altezza della loro chiamata, la straordinaria avventura della Nazione. Sarà una grande giornata di penne nere, di fanfare, di canti, di bevute, di gioia. Grazie Alpini, la più bella famiglia».