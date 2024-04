Ultim’oraFvg Exxx ..Polzive!!! La nuova governance di Arriva Udine. Regazzo è il nuovo amministratore delegato. Vicepresidente l’ex assessora della giunta Fontanini.Daniela Perissitti.

Cambio al vertice di Arriva Udine:

Diego Regazzo è il nuovo amministratore delegato con la sorpresa Perissutti. Con molta furbizia De Toni aveva fatto un tacito accordo con Salmé per vincere le elezioni. Fontanini aveva cacciato dalla giunta invece sua moglie. Oggi De Toni premia chi ha contribuito a farlo vincere. Centrodestra campione di errori.

Si è tenuta oggi nella sede di via del Partidor l’assemblea di Arriva Udine, convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione giunto a scadenza.

Per il prossimo triennio il CdA ha confermato alla Presidenza Angelo Costa e ha nominato, su indicazione del Comune di Udine, la nuova Vicepresidente Daniela Perissutti. Il Gruppo Arriva ha nominato Diego Regazzo nuovo Amministratore Delegato; completano il board i Consiglieri Roberta Terpin e Aniello Semplice. Diego Regazzo, avvocato con lunga esperienza come dirigente all’interno di compagnie internazionali nel settore dell’industria, prima di ricoprire la posizione di AD in Arriva Udine, per 8 anni ha assunto incarichi dirigenziali in Trieste Trasporti e, a partire dalla costituzione del consorzio, anche in TPL FVG.L ’AD uscente, Aniello Semplice, continuerà a ricoprire la carica di Amministratore Delegato in Trieste Trasporti (partecipata dal Gruppo Arriva con una quota del 40%) e nel consorzio TPL FVG – di cui Arriva Udine è parte, unitamente a Trieste Trasporti, APT Gorizia e ATAP Pordenone – gestore del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. In questa tornata di rinnovo di cariche, Aniello Semplice ha assunto anche l’incarico di AD in Arriva Veneto (società controllata dal Gruppo Arriva).