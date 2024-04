DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Scoppia l’inferno all’interno del PD friulano. Dopo Fuccaro, arriva la nomina della moglie di Salmé in “Arriva Udine”. La misura è colma. Il consiglio comunale di Palmanova detta la linea sulla Net. I nomi dei candidati della Lega alle europee.

Claudio Lolli, lungimirante, aveva scritto un brano sul primo maggio, ma non legato alla festa del lavoro, bensì del Vietnam. E’ quello che il Pd sta vivendo in Friuli, un Vietnam. I percorsi di guerra sono due. La Net spa che si occupa di raccolta differenziata, partecipata da 57 comuni e la società di trasporto pubblico locale “Arriva Udine“. Al centro delle due società il sindaco di Udine De Toni. Sulla Net, i nostri lettori sono informati da diverse settimane. La carica di presidente, dopo l’impegnativo mandato a Luisa De Marco, dovrebbe passare nelle mani del professionista Siciliotti. Già presidente dei commercialisti d’Italia. E fin qui son tutti d’accordo, il problema è emerso nella composizione delle liste per il Consiglio di Amministrazione. Il sindaco De Toni ha presentato i nomi che sono: Fuccaro, Basso e Verona. Mentre i sindaci della periferia di Udine hanno indicato Sarcinelli e D’Andreis. Con questo elenco il PD è a secco. Totalmente. Inoltre c’è la questione Fuccaro, sponsorizzato da De Toni, che risulta indagato. La situazione non si sblocca e sabato 3 maggio è convocata l’assemblea nella sede del Cafc di Udine. Un robusto segnale lo ha lanciato ieri sera il consiglio comunale di Palmanova che ha votato a maggioranza (13 a favore e 3 astenuti) un ordine del giorno che “impegna il sindaco a ricercare la massima condivisione possibile al fine di rispettare la rappresentatività territoriale ed evitare possibili fratture nella compagine sociale”. Un documento sulla falsariga di quello che il capogruppo di Fratelli d’Italia a Udine, Luca Vidoni, aveva presentato lunedì sera in consiglio comunale e che la maggioranza ha rinviato. A Palmanova invece, su spunto dell’ex sindaco Martines il documento è stato approvato. Il testo è chiaro: No a divisioni e nemmeno la presenza di due liste contrapposte. Si vada ad una scelta di amministratori condivisa da tutta l’assemblea. I tre astenuti, dai banchi dell’opposizione (Baldin, Papa e Rigonat), hanno ritenuto ancora poco chiara la vicenda di Fuccaro. Hanno votato a favore, con la maggioranza, i meloniani Marzucchi e Tosto. L’altro Vietnam che ha mandato in bestia il Pd è circoscritto all’interno di “Arriva Udine“, la società che si occupa di trasporto pubblico locale. Ieri è stato rinnovato il consiglio di amministrazione. Per il prossimo triennio è stato confermato presidente Angelo Costa. Il sindaco di Udine De Toni ha indicato quale vice presidente Daniela Perissutti. E su questa nomina si è scatenato l’inferno. Che è Daniela? è la consorte di Stefano Salmé, colei che era stata cacciata dopo pochi mesi dalla giunta Fontanini. Questa volta, il gruppo di Salmé ha stretto un patto di “appoggio esterno” al sindaco. Che ha vinto. E ieri la cambiale è stata onorata. Uno schiaffo al centrodestra che ha fatto tutto il possibile per perdere e una nomina che ha fatto scoppiare l’incendio all’interno del Pd che non accetta di fare da spettatore in queste occasioni di nomine. Primo maggio di festa oggi nel Vietnam. Udine-Vietnam. De Toni sui carboni.

Questi i nomi della lista della Lega per le europee. Oggi verranno depositate in Corte d’Appello a Venezia:

Paolo BORCHIA

Elena LIZZI

Alessandra BASSO

Rossanna CONTE

Anna Maria CISINT

Stefano BARGI

Roberta CONTI

Arianna LAZZARINI

Alessandro MANERA

Morena MARTINI

Emiliano OCCHI

Roberto PACCHER

Roberto PIZZOLI

Roberto VANNACCI

Stefano ZANNIER