FischiaIlSassoGiuliano Exxx…Polzive!!! In consiglio regionale scoppia la guerra Trieste/Ampezzo. Al capoluogo 70mila euri per le celebrazioni del ritorno della città in Italia. In Alto Friuli neanche un boro. Capozzella: “Fratelli d’Italia stenta a riconoscere l’antifascismo”. Mentil: “Sono indignato”.

Il consiglere regionale dei Dem Massimo Mentil osserva: “La Repubblica della Carnia è stata in qualche modo anticipatrice dei tempi anche rispetto alla elaborazione della nostra Costituzione. Ricordo i fatti tragici che il nostro territorio ha subito in quegli anni, come l’eccidio della Valle del But. ma questo non è bastato al Consiglio Regionale del Friuli VG per dare pari dignità come Trieste che, pur nelle diverse condizioni, abbiamo condiviso. Trieste Gramole; Friuli Ruralia e briciole. Il consiglio regionale ha approvato lo stanziamento di 70mila euro al Comune di Trieste e 50mila ai soggetti pubblici e privati per le celebrazioni del 70. anniversario del ritorno della città di Trieste all’Italia. Centomila euro, invece, saranno stanziati per il progetto Primis Plus, finalizzato alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Fvg attraverso la lingua friulana. Le Opposizioni hanno presentato alcuni sub emendamenti: nello specifico, hanno chiesto che le medesime cifre assegnate dalla Giunta per le celebrazioni del ritorno della città di Trieste all’Italia, venissero erogate anche per le celebrazioni dell’ottantennale della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli. Perché – è stato evidenziato – è giusto celebrare una ricorrenza altrettanto importante, quella della liberazione della Carnia che ha aperto il capitolo storico relativo al post-fascismo. Le richieste, però, sono state respinte.

Mauro Capozzella, segretario provinciale Pordenone dei 5 Stelle commenta: «La differenza fra le due proposte che potevano essere assolutamente accolte entrambe dalla giunta Fedriga, quella sulla Repubblica di Carnia segna un principio fondamentale della nostra Repubblica ossia la nascita di uno Stato antifascista che ancora FdI in Friuli Venezia Giulia stenta a riconoscere”.