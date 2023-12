UltimeNotizie Exxx..Polzive!!! Approvata la manovra finanziaria record del Fvg. Alessandro Basso (FdI) cita Thatcher: “Abbiamo messo la bandiera del Friuli in cima all’Everest”.

La prima manovra regionale di bilancio della XIII legislatura, la più ricca di sempre con oltre 5,7 miliardi di euro, è legge. L’approvazione dell’Aula, presieduta da Mauro Bordin, è giunta con i sì della Maggioranza e i no delle Opposizioni, dopo quattro giorni e oltre 50 ore di lavori nell’emiciclo di piazza Oberdan, a Trieste. All’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, il record di durata per l’approvazione delle proprie norme con più di 5 ore.

«Un risultato storico che trasmette fiducia nel futuro perché dà continuità ad un percorso avviato con la revisione dei patti finanziari con cui è stata garantita autentica autonomia finanziaria alla Regione. L’incremento di risorse disponibili ammonta a 641 milioni rispetto al 2023, di questi 320 milioni sono destinati alla spesa per investimento: continuiamo così a rafforzare il percorso virtuoso per sostenere gli investimenti, che sono raddoppiati nell’importo dal 2021 al 2023, e per incrementare il benessere delle famiglie e la crescita del nostro comparto produttivo».

Così l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha commentato la manovra 2024-2026 approvata dal Consiglio regionale. «Una manovra – ha detto Zilli – che genera fiducia e stimola gli investimenti dei privati e di chi vede nel nostro territorio opportunità di sviluppo. Contesto confermato dai dati Istat che dimostrano una forte capacità di reazione del Friuli Venezia Giulia alle difficoltà, accompagnata da politiche regionali strategiche».

La Stabilità 2024 sfiora i 6 miliardi di euro di risorse manovrabili, la cifra più alta di sempre.

Con riferimento al proprio comparto, Zilli ha ricordato che l’impegno è andato principalmente al sostegno delle progettualità sovracomunali «la Direzione finanze – ha detto – può contare su 104,13 milioni di euro di cui 43,72 milioni sono la somma aggiuntiva assegnata ai piani sovracomunali strategici, cui complessivamente nel 2023 sono stati assegnati 92 milioni a beneficio di interventi pianificati dai Comuni, mentre 8 milioni sono stanziati per anticipi agli enti locali a valere su progettualità del Pnrr».

Zilli si è detta soddisfatta anche per la normativa di nuova introduzione che intende incentivare le erogazioni liberali da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi a favore dei trust, i fondi fiduciari, e in particolare del ‘dopo di noi’ prevedendo l’applicazione di una detrazione Irap dell’80 per cento della donazione e fino a un massimo di 10mila euro.

«Si tratta di una novità sul panorama nazionale con cui vogliamo incentivare le azioni a favore dei trust che danno assistenza a persone con gravi disabilità prive di sostegno familiare. La nostra è una regione storicamente a forte vocazione solidale e questa norma favorisce anche l’impegno delle imprese a raggiungere obiettivi di solidarietà».

Quanto alle altre componenti, la Stabilità 2024 assegna la parte più cospicua della manovra a:

Salute, politiche sociali e disabilità con quasi 3,2 miliardi.

Protezione civile regionale ha una dotazione di 33,76 milioni di euro;

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi sono assegnati 136,58 milioni di euro;

Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione vanno 657,33 milioni;

Cultura e sport conta su 90,41 milioni di euro;

Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile sono assegnati 186,45 milioni;

Infrastrutture e territorio possono contare su una dotazione di 543,69 milioni;

Attività produttive e turismo ha una dotazione di 190,13 milioni;

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche sono assegnati 114,21 milioni;

Risorse per Lavoro, formazione, istruzione e famiglia ammontano a 217,92 milioni.

Agli Uffici della Presidenza della Regione vanno 261,55 milioni.