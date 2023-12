CicloneMario Exxx…Polzive!!! Il graffio del vice presidente Anzil sul caso Cedolins: “La sinistra pensa alla Fondazione Teatro di Udine come un soggetto esclusivo nelle sue disponibilità. Dovrà ricredersi.”

L’assessore alla cultura della regione Friuli VG, a margine dei lavori del consiglio regionale, ha avuto un breve confronto con Honsell e poi con leopost sulla vicenda del Teatro di Udine che ha visto il Cda, composto solo dai rappresentanti del comune (Vidali, Petrucco e l’acrobata DelPiccolo), non rinnovare il contratto a Fiorenza Cedolins, nominata alla direzione artistica del cartellone di musica e danza del Teatro. «La sinistra ha un brutto vizio, pensa di decidere anche per conto di altri. Come se la “cosa pubblica” fosse di sua esclusiva proprietà. Lo dimostra ciò che è accaduto con la defenestrazione della direttrice Cedolins. Si sono scordati di considerare che la Fondazione Teatro è partecipata al 50% dalla regione, prima di prendere qualsiasi decisione avrebbero dovuto informare il socio. Non lo hanno fatto – tuona Anzil – e ciò provocherà conseguenze che potrebbero essere anche fatali. Non posso dire ciò che penso e non è vero, come sostiene il sindaco De Toni, che lo sgarbo è rientrato. Anzi, posso dire che la tensione con Udine è altissima». Cos’ha in testa l’assessore? sicuramente qualcosa di eclatante.