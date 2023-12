ManicomioFvg Exxx…Polzive!!! Bagarre mattutina in Consiglio Regionale. Treleani va in testa coda sul passato di Honsell: “Hai trasformato l’Università in un comitato elettorale”. Replica l’ex rettore: “Un’accusa grave, sarebbe un reato. Non è vero”. Video.

L’aula si scalda nella mattinata dell’ultimo giorno del Consiglio Regionale Fvg impegnato a varare la finanziaria regionale 2024. Al consigliere di Fratelli d’Italia Treleani slitta la frizione nel presentare l’emendamento su un contributo di 25mila euro da destinare all’associazione di volontariato La Viarte di Santa Maria la Longa (Ud). Il meloniano coglie l’occasione della lettura del documento per ricordare all’aula le posizioni dell’ex rettore sulla regionalizzazione della scuola. Dice Treleani: «Voglio riportare una sua dichiarazione pronunciata in quest’aula in cui si poneva contro quella che è una nostra intenzione, ovvero la possibilità di regionalizzare la scuola. Aggiungendo che, regionalizzare la scuola in Friuli VG, è un’operazione politica di mantenimento del consenso». Treleani affonda la lama e non si lascia sfuggire l’occasione per piazzare un clamoroso contropiede: «Queste affermazioni giungono da chi, caro professore, ha trasformato l’Università della nostra regione in un grandissimo Comitato Elettorale. Sono perplesso». Dai banchi dell’opposizione, ovviamente, si è levato un vivace coro di proteste (oltre a Honsell anche Russo) che ha costretto il presidente Bordin ad intervenire: «Consigliere Honsell comprendo la sua reazione. E lei Treleani ha fatto un’affermazione che non ritengo corretta all’interno dell’aula. Cerchiamo di evitare attacchi gratuiti nei confronti degli altri colleghi». Per la cronaca, l’emendamento in favore de “La Viarte” è stato approvato e Honsell, a margine dei lavori, osservava: «Io sono contro la regionalizzazione della scuola. Treleani mi ha accusato di aver costituito un Comitato Elettorale all’Università – a parte che sarebbe un reato – ma non è vero perché nel mio caso, quando sono diventato sindaco, non sono nemmeno stato invitato all’inaugurazione degli anni accademici. Oggi i sindaci vengono invitati. Francamente ritengo gravi le sue affermazioni». Più che regionalizzazione si può affermare che i BenitoRemix friulani si stanno convertendo al tanto atteso autonomismo che la Lega sta cercando di realizzare ma che il Governo Meloni sta cercando ogni escamotage per rinviarne l’approvazione.