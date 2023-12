DominusVobiscum Exxx…Polzive!!! La regione Fvg destina 500mila euri alla Cei. La società che finanzia le Diocesi vicine a Casarini. 140 mila euri per un clavicembalo da donare al capo dello Stato. Nel 2024 verrà organizzato il primo premio Almerigo Grilz.

Sono terminati dopo le 23 di ieri i lavori della manovra finanziaria della regione Friuli VG. Il Consiglio ha approvato a maggioranza (astenute in entrambi i casi le Opposizioni) anche gli articoli 5 del disegno di legge 9 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-26) e 6 del ddl 10 (Legge di stabilità 2024). E’ stata la seduta del vice presidente Mario Anzil di Fratelli d’Italia che ha ottenuto 137 milioni di euri per le iniziative culturali e sportive per gli anni 2024-’25. Fondi al Comune di Monfalcone per consentire una tappa del 14°Giro d’Italia di handbike e al comitato Lignano Sabbiadoro Para Swimming World Series per un evento iridato di nuoto paralimpico (40mila più 40mila euro) con ulteriori 500mila euro destinati alla Conferenza Episcopale italiana per la 50° Settimana sociale dei cattolici in Italia. 300mila euro andranno alla realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino il 50° o il 100° anniversario dalla fondazione di associazioni, 140mila euro alla Fondazione Friuli per la donazione da parte della Regione Fvg di un clavicembalo alla Presidenza della Repubblica (sarà collocato nel Quirinale) e 30mila all’Associazione culturale Amici di Almerigo per gli eventi legati al 1°premio giornalistico Almerigo Grilz per reporter under 40. Riguardo alla Conferenza Episcopale Italia va annotata la polemica esplosa in questi giorni rispetto ai presunti finanziamenti all’attività di accoglienza migrantes riconducibile a Casarini. La Cei aveva negato di avere finanziato direttamente Mediterranea, spiegando di avere «accolto la richiesta» di due diocesi (quelle di Napoli e Palermo) che ha portato nelle casse della organizzazione 400mila euro in due anni. Poi invece si è scoperto che c’è una terza diocesi impegnata nel sostegno a Mediterranea, ed è Modena. Nessuno pensa che i 500mila euri finiscano per finanziare le Diocesi vicine a Casarini, tuttavia c’è statoi qualche consigliere che ha storto il naso, pur votando a favore. La finanziaria più corposa che la regione abbia mai avuto ha consentito di destinare Fondi in conto capitale nella misura massima di 400mila euro che andranno alla realizzazione di impianti sportivi e 2 milioni a sostegno dei progetti museali per promuovere la realizzazione di iniziative diversificate e innovative con ulteriori 400mila euro a Erpac per iniziative verso GO!2025 (altri 200mila spettano anche al Gect) e un milione per adeguamenti tecnologici delle sale teatrali. Unanimità per le proposte dei leghisti Manuele Ferrari e Antonio Calligaris (40mila al Comune di Forni Avoltri per la gestione del centro internazionale di biathlon di Piani di Luzza) e della coppia trasversale Moretti-Calligaris sui percorsi della Grande guerra. In casa Fratelli d’Italia, Alessandro Basso è stato soddisfatto in merito al sostegno delle trasferte di atleti che partecipano a kermesse interregionali, nazionali o internazionali ad almeno 150 chilometri dalla sede operativa della società di appartenenza mentre, insieme a Stefano Balloch, ha garantito un milione di euro per promuovere artisti e professionisti, location ed eccellenze del territorio attraverso start up innovative. Con il capogruppo Claudio Giacomelli si è altresì concentrato sui progetti di digitalizzazione e catalogazione di associazioni operative da 10 anni in Comuni con almeno 30mila abitanti che si occupano di storia contemporanea e con archivi relativi alla Seconda guerra mondiale. Da Igor Treleani, sempre FdI, 100mila andranno alle iniziative legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Fvg (anche in rapporto a GO!2025), mentre la leghista Lucia Buna porterà in dote 350mila euro ai sodalizi non professionistici con una squadra femminile iscritta ai tornei di serie A o B. Dal capogruppo forzista Andrea Cabibbo arriva l’input per finanziare corsi di autodifesa per donne e nelle scuole, contrastando bullismo e violenza in generale, mentre Elia Miani (Lega) garantisce 50mila euro alla sezione Ana Monte Nero Alberto Picco di Cividale del Friuli per le attività legate al suo centenario e Stefano Mazzolini (Fp) altri 21mila alle Comunità di montagna per la valorizzazione della cultura e della memoria storica del corpo degli alpini nei contesti confinari. Sempre dalle fila di Fedriga presidente, attraverso Carlo Bolzonello e il capogruppo Mauro Di Bert arrivano 50mila euro per le attività corali, folkloristiche, bandistiche e teatrali. Tramite Simone Polesello, invece, 200mila euro vanno agli interventi di manutenzione, restauro e risanamento, ampiamento e ristrutturazione edilizia, per associazioni o società sportive dilettantistiche riconosciute da Coni o Comitato italiano paralimpico (Cip), mentre Edy Morandini garantisce 200mila euro per le spese di Asd e Ssd per i corsi obbligatori dei collaboratori. GO!2025 ancora sotto i riflettori, infine, attraverso Balloch e Calligaris; 200mila euro agli enti gestori dei siti regionali Unesco per interventi di gestione ordinaria via Roberto Novelli (FI).