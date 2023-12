ConsorzioFriulano Exxx…Polzive!!! Granoturco e soia ai minimi storici. Agricoltori spremuti e alla canna del gas, il Consorzio aumenta l’indennità all’Organo di Vigilanza e affida all’Agenzia delle Entrate il servizio riscossione tributi. Dirigenti e personale festeggiano il Natale al ristorante la Tavernetta: 2.700 euri.

Tre misure deliberate dal Consorzio che hanno fatto venire l’orticaria agli agricoltori friulani. Recentemente è stato stabilito di affidare il servizio di riscossione tributi tramite la Gestione Integrata Avvisi (Gia). Va ricordato che il Consorzio è ente impositore nei confronti dei proprietari dei beni immobili agricoli ed extra agricoli, che traggono beneficio dall’attività consortile e che la riscossione dei contributi prevedeva il pagamento bonario, la riscossione spontanea, oltre che la riscossione coattiva. Ora le cose cambiano. Per i vertici del Consorzio si ravvisa la necessità di procedere all’affidamento del servizio di riscossione tributi per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, all’agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel mezzo della crisi, l’ente pensa a spremere gli agricoltori e ad aumentare il premio agli Organi di Vigilanza. Non grandi cifre ma è sintomatico della spremitura che subiscono i consorziati. Ai tre membri, verranno aumentate le indennità del 20%. Il presidente passa da 6.600 euri/anno a 8.000 iva esclusa. I consiglieri da 5.280 a 6.400 netti. Decorrenza dal prossimo anno. Malgrado il granoturco sia precipitato a 15 euri al quintale e la soia a 35, i vertici hanno proposto e deliberato di rinnovare la tradizione di un incontro conviviale con il personale dipendente in occasione delle festività di fine anno. Importo: 2.700 euri. Paga Pantalone. L’incontro può configurarsi come un momento colloquiale di scambi ed opinioni al di fuori degli incontri ufficiali. Anche per quest’anno il panettone è assicurato. Si va alla Tavernetta. Agricoltori alla canna del gas.