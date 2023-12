DimeCànMaNoFurlàn Exxx…Polzive!!! Il Friuli arreso ai veneti. La settimana nerissima dell’informazione locale: Udinese Tv a ReteVeneta, stato di agitazione al Messaggero Veneto con sede a Conegliano (Tv). Domani si insedia il nuovo Cdr. Reazioni della politica.

Dalla Tv ai giornali, il Friuli è sotto assedio. Le scorribande degli squali che stanno facendo razzia di emittenti e giornali rischiano di inaridire il terreno dell’informazione locale che sta progressivamente sparendo a vantaggio di grandi gruppi editoriali. Si avverte l’insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche. Che qui abbiamo sempre combattuto. In un regime di monopolio che valore avrà una notizia? Come potrà il cittadino esercitare il diritto di conoscere per deliberare? In un contesto in cui ci sarà un solo arbitro che stabilisce la gradazione della notizia? Per nostra fortuna, qui su “leopost”, abbiamo vissuto la grande esperienza di Radio Radicale, la prima emittente che, contro la protesta dell’intera classe politica nazionale, portò all’esterno del palazzo ciò che accadeva in parlamento e nelle commissioni. Un monumento alla libertà d’informazione cui prenderemo spunto ogni giorno. Ci costa fatica e impegni economici, ma siamo consapevoli di esaltare quell’elemento necessario che rende un paese democratico. Oggi invece siamo precipitati nell’abisso di un grave vulnus al principio del pluralismo dell’informazione, alla sensibilità e alla coscienza critica del Friuli. Ne dava notizia ieri il comunicato dell’assemblea dei redattori del Messaggero Veneto che esprimeva forte preoccupazione per i 12 prepensionamenti (giornalisti nati fra il 1958 e 1962) proposti dalla nuova proprietà e la riduzione dei poligrafici. Domani si insedierà il nuovo Cdr. Intanto da Trieste giungono messaggi di solidarietà da parte del mondo politico. Ieri il Pd regionale oggi intervengono i consiglieri di maggioranza del centrodestra. «L’agitazione dei giornalisti del quotidiano Messaggero Veneto è preoccupante, non solo perché si paventa il rischio di perdere una voce autorevole di una parte importante della nostra regione, ma perché si prospetta la perdita del posto per diversi lavoratori dell’informazione che da decenni raccontano il territorio con il risultato non trascurabile di essere il quotidiano con più vendite in regione». I consiglieri regionali di maggioranza in una nota esprimono «solidarietà ai redattori del Messaggero Veneto che proclamano uno stato di agitazione per la preoccupazione causata dal piano di rilancio del Gruppo Nem, neo proprietario della testata. Le voci della nostra regione sono storicamente plurali – sottolineano – e le logiche di razionalizzazione dei costi nell’informazione del Nord-Est non possono mettere a repentaglio la pluralità dell’informazione nel Friuli Venezia Giulia».