Ugo Rossi è tornato in libertà. Nell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice Camillo Poillucci del tribunale di Trieste ha ritenuto di non accogliere la richiesta, avanzata della Procura, di confermare gli arresti domiciliari per il candidato sindaco del movimento 3V – vaccini-vogliamo-verità. Secondo il giudice infatti non sussiste il rischio di reiterazione del reato. Sono state invece valutate fondate le motivazioni dell’arresto.

Il legale del candidato ha voluto inoltre smentire ogni ipotesi di premeditazione dell’accaduto: non si sarebbe trattato, insomma, di un gesto provocatorio.

L’udienza è stata fissata per dopo le elezioni, il 27 ottobre.