LegaPolveriera Exxx…Polzive!!! Salvini randella Fedriga e liscia il pelo ai NoVax. A rischio la sua segreteria. Il presidente friulano verso la guida del partito.

Ai piani alti di via Bellerio e sull’asse presidenti di regione-governo, in questi ultimi giorni, il nome di Fedriga è quello più citato. A una Lega in costante sbriciolamento e con l’urgente necessità di cucire gli sbreghi, serve un primario. Chi possiede oggi le qualità di armonizzare e far convivere le varie anime che costellano un partito di oltre il 20 percento? Solo Fedriga 〈che si prende anche gli elogi di Enrico Letta 〈“…usa parole molto diverse da quelle di Salvini〉.

Salvini, pur con gli innegabili meriti che tutti gli riconoscono, sta scivolando sul Green Pass e su posizioni alternative all’atlantismo che il ceto produttivo del Nord richiede. In questo senso, l’operazione Forza Italia in Lombardia, l’uscita di Francesca Donato dalla Lega e il prudente appoggio del Capitano a un’eventuale ritorno del nemico Luca Tosi a Verona, hanno scalfito il granitico Carroccio. A rischio anche la federazione con Forza Italia dopo che Salvini ha scippato agli azzurri due pezzi grossi come il presidente del consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi e il suo consigliere Mauro Piazza, presidente della commissione Autonomie. Un episodio che non sfiora il Friuli, ma che diventa problematico per ben altri motivi. I pochi iscritti di Forza Italia, gli uscenti e le varie costellazioni del moderatismo friulano, sono più affascinate dal partito del Presidente intestato a Fedriga, che in una transumanza verso il Carroccio. Tuttavia il progetto è ancora in una fase embrionale e c’è il rischio che rimanga tale qualora le turbolenze all’interno della Lega non dovessero calmarsi. In questo senso, e ritornando a Fedriga, in Friuli non hanno preso bene la randellata del Capitano che ha tirato al presidente friulano. Quest’ultimo ieri aveva esultato: “Non c’è posto nel partito per i No Vax”. Replica di Salvini: “Siamo un movimento democratico, mica una caserma”. Una ruvidezza che colpisce, secondo l’Huffington Post, tanto più che fu Salvini, nel 2014, a volere Fedriga capogruppo alla Camera sostituendo con un blitz proprio Giorgetti. Sul governo il caos è tangibile. Di nuovo, al voto sul green pass per la scuola (che passa) alla Camera la Lega brilla per i banchi vuoti: 69 deputati assenti su 132, di cui 51 ingiustificati. Salvini praticamente lo rivendica: “I parlamentari sono liberi di esserci o no, mica è un regime”. Un attacco a Zaia e Fedriga in piena regola. Salvini sa che, senza contendenti, la sua segreteria è più ammaccata che scalabile, ma… L’incubo di un flop alle amministrative avanza come un’ombra. Venire superati dalle liste di FdI (La Russa e Santanché sono al lavoro) sarebbe grave, ma perdere al primo turno sarebbe letale. Mentre i sondaggi, ad oggi, puntano sul 5 a 1: vittoria del centrodestra solo a Trieste, già al primo turno.

“La sorte di Salvini dipenderà dal peso delle sconfitte – ragiona un big dell’area giuliana – Se al Sud non prende più voti e nella roccaforte del Nord si indebolisce, vuol dire che la sua spinta propulsiva si è esaurita”. Sic transit Gloria Salvini. Fedriga, in asse con Giorgetti, vuole prendere in mano il partito, pur se dovrà provocare un grande dispiacere ai moderati friulani.