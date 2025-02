UggiaCheMuggia Exxx…Polzive!!! I Croati volevano intossicarci. Sequestrato un furgone con oltre un quintale di ricci di mare al valico di Rabuiese destinato al mercato italiano. Sanzionato con 3.500 euri il conducente del mezzo.

Fonte “Comando di Muggia”:

“I Finanzieri della Compagnia di Muggia hanno sequestrato oltre un quintale di ricci di mare rinvenuti all’interno di un furgone isotermico, con targa croata, fermato al confine italo-sloveno di Rabuiese.

A seguito dell’ispezione del mezzo, condotta con la collaborazione della Capitaneria di Porto, veniva accertato il trasporto di 128 Kg di specie ittica “ricci di mare” senza che fossero rispettati gli obblighi per il corretto insacchettamento, in materia di etichettatura, tracciabilità nonché quelli relativi alle informazioni da fornire al consumatore finale.

La merce, acquistata da una ditta ubicata in Croazia, era destinata al mercato italiano e verosimilmente al settore della ristorazione.

Pertanto, a carico del conducente è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.500 euro e la merce trasportata è stata sottoposta a sequestro”.