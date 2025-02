UdineManicomio Exxx…Polzive!!! Aumentano i furti nelle abitazioni e la Polizia Locale introduce il Multometro. Contro la misura iniqua Pavan (Confcommercio) fa saltare le valvole alla maggioranza: “Il turista usato come un bancomat. Intervenga De Toni”.

In città aumentano i furti nelle abitazioni, cresce il malcontento e la percezione d’insicurezza tra i cittadini si avverte ad ogni angolo. Ma per il comandante (Eroso Del Longo) e l’assessore delegato (il vice Venanzi), le priorità sono altre: Raccogliere robivecchi (vedi foto di biciclette abbandonate caricate sul Pick Up) o studiare formule inique per spremere gli automobilisti. Un comando forte coi deboli e debole coi forti. Sul caso del “Multometro” anticipato su queste pagine ed esposto in bacheca in cui sono elencate le multe elevate da ogni singolo agente interviene Giuseppe Pavan, presidente di ConfCommercio Udine con una ruvida presa di posizione contro la giunta De Toni e i responsabili dell’ignobile iniziativa. Pavan ricorda:

«Venire a conoscenza della presenza di una vera e propria classifica delle multe che mette in competizione i vigili urbani sconcerta chi crede nella finalità educativa di una sanzione. Appreso inoltre che questi dati sono tutto fuorché interni alla polizia municipale di Udine, visto che circolano sia in rete che sui media, attendiamo che l’amministrazione comunale intervenga tempestivamente per chiarire se davvero ci sia un “multometro” negli uffici della polizia locale, con la conseguente, incredibile corsa a rispettare gli obiettivi minimi delle multe, quasi che il cittadino, il consumatore, il turista siano dei bancomat cui attingere mensilmente». Lo afferma il presidente del mandamento di Udine di Confcommercio Giuseppe Pavan.

«Sorprende tra l’altro – prosegue Pavan – che l’assessore alla polizia locale ammetta di non essere informato su quanto emerso, mentre il comandante Del Longo parla esplicitamente di obiettivi da raggiungere. Come Confcommercio Udine – prosegue Pavan – troviamo inaccettabile che alle difficoltà di accesso in città si aggiunga ora pure questo meccanismo di fatto “aziendale”, mirato al raggiungimento di target prefissati, che nulla c’entrano con i legittimi percorsi del rispetto delle regole e della sicurezza. La giunta De Toni intervenga per uscire subito da questo pasticcio, riportando il mestiere dell’agente municipale all’interno di un perimetro di correttezza». Per gli agenti è molto più semplice tirar su multe contro gli automobilisti e spremerli. Più difficile controllare il territorio e impegnarsi in opere di prevenzione.