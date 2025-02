DeToniInvasioni Exxx…Polzive!!! Gli islamici aprono un circolo culturale a uso moschea in un ex negozio destinato a uso commerciale. Gli orari della preghiera di oggi. Chi ha autorizzato? L’opposizione segnala al Prefetto.

In via Bertaldia, laterale di viale Ungheria, da alcuni giorni c’è un gran fermento di musulmani di fronte ad un ex negozio ad uso commerciale (vedi foto). All’interno si notano i tappeti e all’esterno una locandina con gli orari delle preghiere. I residenti sono preoccupati: E’ una nuova moschea? Gli orari delle preghiere di sabato 22 sono così fissati: all’alba 6,5; il Dohr 12,53 e il Magrib alle 17,48. Il significato delle fasce è ben dettagliato e viene ricordato che il digiuno inizia con “Al-Fajr”. Caratteristiche che fanno pensare che in via Bertaldia abbia trovato sede una nuova moschea, un luogo di preghiera per gli islamici. Ma c’è un questione amministrativa sulla sede. Le autorizzazioni alla modifica di destinazione d’uso dell’edificio. Da commerciale a luogo di preghiera. Quale ufficio del comune ha autorizzato la nuova destinazione? In una zona che già presenta livelli di degrado molto marcati e i residenti hanno a che fare con le incontrollate scorribande degli stranieri?