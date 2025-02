RiccardiPetardi Exxx…Polzive!!! L’assessore salva la sanità isontina: cardiologia resta a Gorizia e Monfalcone. “Venerdì porterò in giunta regionale il provvedimento”. La rete oncologica è nelle mani del responsabile del coordinamento diretto da Giampietro Fasola.

Scongiurato il pericolo che la sanità isontina (Monfalcone e Gorizia) perda il suo patrimonio” L’assessore Riccardi lo ha confermato oggi ribadendo che le “eccellenze” sanitarie della zona non si toccano. «Venerdì – afferma l’assessore – sottoporrò alla Giunta regionale un provvedimento che, come annunciato già a gennaio, mantiene la presenza della cardiologia sia a Gorizia sia a Monfalcone. Inoltre, entro l’anno, l’Asugi avanzerà una proposta relativa alla collocazione dell’Unità di terapia intensiva cardiologica nel rispetto degli standard imposti dal Decreto ministeriale 70 del 2015, che fissa sulla base di evidenze scientifiche a 150mila persone il bacino minimo d’utenti per ogni Utic“. Riccardi ha ricordato che «Il decreto in questione è un provvedimento assunto dal governo Renzi, sostenuto da una maggioranza parlamentare della quale all’epoca faceva parte anche l’allora senatrice Fasiolo, che oggi attacca pesantemente chi è chiamato ad applicare quella direttiva. Una situazione perlomeno bizzarra, soprattutto se si tiene conto anche di una Delibera del 2014 approvata dalla Giunta Serracchiani che stabilisce la necessità di una Utic per l’isontino. Inoltre, voglio ricordare a chi accusa quest’Amministrazione di penalizzare Gorizia, che la Giunta Fedriga ha investito 53 milioni di euro sul capoluogo isontino contro 1,8 milioni della Giunta Serracchiani». Ma c’è un’altra novità di rilievo che riguarda la sanità dell’area.L’assessore ha ricordato che «oggi (giovedì) si è tenuta la prima riunione di coordinamento della Rete oncologica regionale ora nelle mani di un sistema professionale. Dopo troppi anni di discussioni finalmente oggi il Friuli Venezia Giulia ha una Rete oncologica regionale grazie ad alcune scelte che, anche in modo tormentato come hanno dimostrato gli ultimi quattro mesi, abbiamo assunto prendendocene la responsabilità». Riccardi ha voluto esprimere il ringraziamento e la fiducia a Giampietro Fasola, responsabile del Coordinamento della Rete oncologica e a Laura Regattin, direttore sanitario di Arcs.