LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Stasera riunione degli iscritti di Udine. La base rumoreggia sul puntello dell’autoproposta Agostinelli a Laudicina deciso dai “piani alti senza dibattito interno”. Che esperienza può avere? Il partito è sotto il 10%. Pesa ancora la sconfitta di Fontanini contro De Toni.

E’ stata convocata per questa sera a Reana (Ud) la riunione degli iscritti e militanti della Lega di Udine per ratificare le decisioni del direttivo regionale e provinciale sul nuovo assetto cittadino. E’ stato deciso di affiancare al commissario Francesca Laudicina la figura autoproposta di Giulia Agostinelli cui la base nutre forti perplessità. Alle ultime comunali di aprile ’23 il partito è precipitato sotto il 10% e deve ancora metabolizzare la sconfitta di Fontanini su De Toni. I militanti rumoreggiano: “Ci arrivano decisioni dall’alto che noi dobbiamo ratificare, non c’è dibattito interno (in sezione)”. Alcuni iscritti si aspettavano una svolta radicale (Laudicina dimissionaria) rispetto alla gestione del partito. Basterà il puntello della meteora Agostinelli? o sarà solo una mano di vernice?