UggiaCheMuggia Exxx…Polzive!!! Ci volevano intossicare col caviale di Beluga. Rinvenuti al valico di Rabuiese in un furgone con targa Lettonia 2 quintali di pesce scaduto. Sequestrata la merce. Al conducente 10mila euri di multa.

Fonte Comando Trieste.

“I Finanzieri della Compagnia di Muggia, in un’attività svolta congiuntamente con la Capitaneria di Porto di Trieste, hanno sequestrato oltre due quintali di prodotti ittici, quale caviale di beluga, caviale di salmone, pesce essiccato, pesce marinato e gamberi.

In particolare, la merce è stata rinvenuta dai Finanzieri della Compagnia di Muggia all’interno di un furgone isotermico, con targa lettone, fermato al confine italo-sloveno di Rabuiese. A seguito dell’ispezione del mezzo, condotta con la collaborazione della Capitaneria di Porto, venivano rinvenuti 225 Kg di pesce privi dei documenti necessari a garantirne la tracciabilità e non conformi alle norme nazionali e comunitarie sulla filiera della pesca, nonché, 10 Kg di gamberi il cui termine di consumo era già scaduto. A carico del conducente del mezzo è stata comminata una sanzione amministrativa di 10.000 euro e la merce trasportata è stata sottoposta a sequestro.