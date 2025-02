A cosa dobbiamo il primo “marchettone” comunale del 2025? C’è una sospetta parentopoli che si snoda tra le pieghe dell’incarico. Il comune di Monfalcone ha affidato il servizio di ufficio stampa, media relations, comunicazione strategica e social network all’Aipem Srl di Udine per il periodo giugno 2024 fino a maggio 2027. Importo 104 mila euri. Oltre alla comunicazione, l’agenzia udinese dovrà occuparsi dell’organizzazione di eventi, manifestazioni culturali e attività varie per un ulteriore impegno di 20mila e 200 euri. Le “influenze” sono dettagliate dal capogruppo in Consiglio regionale dei Dem e candidato sindaco nella città dei cantieri, Diego Moretti che pizzica Cernobyl: «L’ex sindaca, da qualche tempo, rilascia interviste a scadenze quasi settimanali al quotidiano nazionale “Il Tempo” di Roma di proprietà del Senatore della Lega Angelucci e diretto dal friulano Tommaso Cerno. La popolarità nazionale – osserva Moretti – è un dato di fatto». Il capogruppo Dem associa le due circostanze. Il comune di Monfalcone, con determina del 27/5/2024 ha affidato al costo di 104mila euri all’agenzia Aipem di Udine un incarico di ufficio stampa e comunicazione a supporto delle attività del comune. E’ un caso che collaboratrice dell’Agenzia sia la sorella di Cerno? E’ un caso – prosegue Moretti – che da gennaio l’europarlamentare sia stata ospite del quotidiano per frequenti interviste sui temi dell’Islam e in una di queste mi ha accusato di “mendicare” voti alla comunità del Bangladesh? Non ho dubbi – ribadisce Moretti – che tutto sia stato concepito nell’alveo della legalità ma è tutto un caso e una coincidenza questo profluvio di interviste al quotidiano romano?». Tre erano state le ditte che avevano risposto alla richiesta di preventivo del comune: “Comunicazione di Aldo Poduie” (importo 115.000 euri); “Emporio ADV” (110 mila euri) di Enrico De Gregorio e l’Aipem di Udine (104 mila euri). L’investimento è finalizzato a “realizzare un progetto complessivo di valorizzazione della città”. Ma è un progetto che presenta una triangolazione parentale ben saldata da diversi “casi”. Quelli elencati dal capogruppo Moretti.