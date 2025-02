FratelliSbandelli Exxx…Polzive!!! A Udine i BenitoRemix sono già divisi. Il presidente di via Mercatovecchio isolato dai vertici cittadini. Soramel ignora 1700 firme di residenti contro la Ztl di via Mercatovecchio.

Gianni Croatto, presidente dell’Associazione Amici di Mercatovecchio e autorevole componente di Fratelli d’Italia Udine ha inviato al sindaco di Udine una richiesta di chiarimenti sulla mancata risposta alla petizione contro la nuova ZTL. Croatto esprime “Forte disappunto per la mancata risposta da parte delle autorità competenti in merito alla petizione contenente 1655 firme di cittadini contrari all’implementazione della nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella nostra città. Ritengo questo comportamento – ricorda l’esponente di Fratelli d’Italia – estremamente grave e mancante di rispetto verso i cittadini che hanno partecipato attivamente a questa iniziativa, manifestando le loro legittime preoccupazioni. È inaccettabile che le istituzioni ignorino le richieste e le istanze provenienti dalla popolazione. Pertanto, chiedo formalmente: Una spiegazione dettagliata sulla mancata risposta alla nostra petizione, corredata di motivazioni e tempistiche e un incontro urgente con i rappresentanti competenti al fine di discutere le nostre preoccupazioni e cercare soluzioni condivise”. Nelle stesse ore in cui Croatto manifestava la sua indignazione, la neo commissaria cittadina di Fratelli d’Italia, Ester Soramel dava sfogo alla sua vanagloria autocelebrando la stagione dei “progetti”. Con tanto di foto assieme ad alcuni componenti del nuovo direttivo rendeva noto che ieri è stata «Una mattina= 5 progetti… e siamo solo all’inizio. Come promesso – scrive Soramel – riaperte le porte della sede del Circolo di Fratelli d’Italia di Udine, che non sarà solo un luogo di confronto, ma un hub di idee, proposte e progetti per la nostra città». Per poi aggiungere: «Stamattina (ieri) primi proficui incontri che porteranno presto a interessanti iniziative. Grazie a Miriam Di Vico e Marcello Vantaggiato per il prezioso supporto». E l’immancabile esortazione da caserma: “Avanti tutta!” con Fratelli d’Italia Udine.

Non un cenno su via Mercatovecchio, non un cenno su Gianni Croatto, non un cenno sulle firme raccolte. Il disappunto del presidente dell’Associazione amici della via viene completamente ignorato dal nuovo corso di Fratelli d’Italia Udine. Vuoi mettere “Una mattina=5Progetti?” o la sede riaperta? I Benito Remix inaugurano la stagione delle divisioni e dei perimetri.