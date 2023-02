UfficioStampa Exxx…Polzive!!! Il CRO di Aviano cerca un esperto in comunicazione istituzionale. Contratto biennale a partita iva. Importo 70mila euri. Indignazione degli aspiranti per alcune prescrizioni. I nomi dei candidati.

Su 11 aspiranti, 6 sono stati ammessi alle selezioni. Questi i nomi di coloro che si trovano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e che sono stati ammessi alla prova orale del 9 febbraio scorso.

Gianluca Bruno; Silvia De Michielis; Corrado De Paolis; Domenico Gambale; Irene Giurovich; Antonio Zitelli. La commissione dovrà nominare un candidato fra questi.

Il 30 settembre scorso, il Cro di Aviano aveva pubblicato un avviso di valutazione comparativa per titoli per 1 incarico di tipo libero professionale per esperto di comunicazione istituzionale. Durata 2 anni con i seguenti obiettivi: “Necessità di consolidare l’informazione pubblica istituzionale dell’Ente, funzionale alla costruzione di un migliore rapporto tra cittadini e Istituto, rafforzando la comunicazione rivolta ai pazienti anche mediante la diversificazione delle attività e degli strumenti attraverso cui veicolare le campagne informative. L’incarico sarà espletato personalmente dal professionista selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, fermo restando l’obbligo di coordinare l’attività professionale, con le esigenze aziendali. A tal fine l’incaricato dovrà essere presente presso l’Istituto tre giorni alla settimana, in orari che consentano l’adeguato espletamento delle prestazioni previste dall’incarico”. C’è o non c’è il vincolo di subordinazione? E’ questo, secondo alcuni partecipanti, il vulnus della selezione. Trattandosi di incarico in libera professione non dovrebbero sussistere profili di orario o di giornate fisse da concordare con la direzione. La soluzione più semplice, come avviene nelle altre aziende sanitarie, sarebbe quella di procedere con l’assunzione a tempo determinato. Infatti nel testo del bando si legge che: “Per lo svolgimento dell’incarico, il C.R.O. corrisponderà al professionista un compenso complessivo onnicomprensivo per lo svolgimento delle attività sopra menzionate che sarà al massimo pari a € 70.000,00 (settantamila) comprensivo di ogni eventuale contributo, IVA compresa e ogni altro eventuale onere previsto per legge nonché del ristoro delle spese viaggio/trasporto, a seguito di trasmissione sia di regolare fattura elettronica sia di relativa nota a firma del coordinatore attestante la corretta esecuzione dell’attività.

Il 12 gennaio 2023 è stata nominata la commissione esaminatrice così composta:

Dott.ssa Cristina Zavagno Direttore Amministrativo Presidente

Dott.ssa Roberta Maestro Direttore Dip.to Ricerca Traslazionale e

della Diagnostica avanzata dei tumori Componente esperto.

Dott.ssa Maura Garbo Dirigente Amministrativo Direzione Generale Componente esperto.

Sig.ra Roberta Rosso Assistente amm.vo, cat. C, SOC “Legale Affari Generali e Gestione Risorse Umane Segretario verbalizzante.