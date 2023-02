TrafficoSpeciale Exxx…Polzive!!! Bloccata a Trieste una banda di nigeriani per spaccio di oltre 100 chili di droga. I corrieri africani erano esperti nell’ingoiare gli ovuli. Valore di mercato circa 2 milioni di euri. Parla De Nicolo.

Rispetto all’operazione che ha portato all’arresto di 18 persone e alla paralisi un’organizzazione di algerini dedita al traffico di droga, il Procuratore De Nicolo ha precisato: “Lo strumento intercettativo si è rivelato decisivo” nell’operazione ‘Green road’ che ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti. L’operazione, ha osservato in conferenza stampa, “è stata realizzata grazie alle intercettazioni”.

Oltre 100 militari del Gico – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – di Trieste, hanno smantellato un’organizzazione dedita al traffico di droga arrestando 18 persone di nazionalità nigeriana in 5 regioni (Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna). Le indagini, condotte dalla Gdf di Trieste e coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Trieste, hanno avuto inizio dopo il sequestro a Muggia di oltre 10 chili di marijuana un borsone abbandonato su un autobus proveniente da Roma.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere nei confronti di 18 persone, che si sommano ad altri 30 arresti compiuti in flagranza di reato di traffico internazionale e spaccio di oltre 100 chili di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina e marjuana; quantità che immessa sul mercato avrebbe complessivamente creato proventi per circa 2 milioni di euro. Tra gli arrestati ci sono anche corrieri, tutti nigeriani, che ingerivano ovuli contenenti marijuana, eroina o cocaina. Partendo dall’identificazione di alcuni passeggeri del bus sul quale era stato trovato il borsone con i 10 chilogrammi di droga, i militari, con il supporto dello Scico della Guardia di Finanza, hanno individuato l’intera organizzazione criminale. L’associazione criminale – tutta composta di cittadini nigeriani uniti da vincoli etnici o di parentela – aveva a Ferrara una centrale di smistamento. Per rifornirsi di eroina i corrieri partivano in aereo per Lagos (Nigeria), da qui, una volta ingerite le sostanze, si trasferivano ad Addis Abeba (Etiopia) da dove raggiungevano Milano o Roma. Così venivano rifornite le regioni del Nord-Est, tra le quali l’area di Udine. L’altra tratta era utilizzata per rifornirsi di cocaina e prevedeva sempre la partenza dei corrieri dall’Italia (Bologna o Milano) in aereo per l’Olanda. Da qui, acquistate le sostanze, i corrieri giungevano a Ferrara in aereo, in treno o più spesso in auto.