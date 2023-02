FratelliDiCarnia Exxx…Polzive!!! CuoreBatticuore in Alto Friuli. Resi noti i nomi dei 3 meloniani candidati: Gallizia, Baritussio, Gonano. Sarà messo alla prova il simbolo di Giorgia. A Udine Pizzocaro verso Forza Italia.

L’analisi del voto di Lazio e Lombardia ha riportato il tema delle preferenze al centro della contesa elettorale. Basti pensare all’ex sindaco di Brescia Del Bono (35mila preferenze) o a Giancarlo Righini di Fratelli d’Italia che nel Lazio ha toccato le 36 mila, timbrando il record assoluto da quando è in vigore il sistema elettorale maggioritario. Numeri fantascientifici. In tal senso l’argomento diventa interessante se calato alle prossime regionali in Friuli e, nello specifico, nel collegio di Tolmezzo. Molto probabilmente, il partito leader della coalizione farà scendere in campo come capolista Franco Baritussio, alternato da Cristiana Gallizia e, a chiudere il trio, l’ex sindaco di Arta Terme (oggi consigliere comunale), Luigi Gonano. Quali sono i confronti dei tre, in termini di preferenze, con precedenti elezioni? Franco Baritussio, 5 anni fa, ha ottenuto 594 preferenze; Cristana Gallizia, con ProgettoFvg, 790. Di Luigi Gonano c’è solo il dato delle ultime comunali di Arta Terme (giugno scorso) in cui ha ottenuto 130 preferenze. Alla luce di questi corrispettivi in Fratelli d’Italia tutta la fiducia è riposta sul valore del simbolo. Quanto potrà aiutare “Giorgia” a far salire la percentuale della lista rispetto alla terna di candidati deficitaria in termini di valore aggiunto? Questo è il dilemma. Nel collegio di Tolmezzo il quoziente “pieno” è fissato al 20%. Poi tutto è affidato al terno al lotto dei resti. Vanno poi considerati gli altri aspiranti: Mazzolini, Brollo, Zilli, Mentil. Il vantaggio di avere un simbolo che traina i candidati è sicuramente una sicurezza. Per restare ai favoritissimi di Fratelli d’Italia, sarà interessante osservare chi, fra Baritussio e Gallizia prenderà più voti. E’ certo che uno dei due entrerà in giunta pertanto, i favori sono puntati su Cristiana Gallizia, iscritta alla sezione di Udine che rischia di diventare la leader dei patrioti in Alto Friuli. Dovesse entrare in giunta, si spalancherebbero le porte del Consiglio al tarvisiano Franco Baritussio. In quanto ai competitor, i nomi da aggiungere ai sopraelencati, sono quelli di Silvio Fauner, Bergagna, e Boschetti. Girandola di candiodati anche a Udine per le comunali, come anticipato su quesete pagine, dopo il veto di Fratelli d’Italia a far entrare in lista l’ex assessore Paolo Pizzocaro, per lui si sono aperte le porte di Forza Italia.