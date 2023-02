Stampa&Mercato Exxx…Polzive!!! Il Gruppo Gedi conferma che si “Valutano proposte di vendita di singole testate o gruppi di esse”. MessaggeroVeneto e Piccolo nel mirino delle cordate di friulani.

L’esito dell’incontro con i vertici della Gedi è stato diffuso poco fa e conferma, anzi, aggiunge, elementi di chiarezza rispetto alle voci di vendita del pacchetto dei quotidiani del Nordest, il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto e Il Piccolo. La novità risiede in un dettaglio che viene rilevato dal Coordinamento dei Cdr dei giornali del gruppo, ovvero che: “Maurizio Scanavino avrebbe comunicato che si valutano proposte di vendita di singole testate o gruppi di esse”. Valutare proposte di vendita di singole testate significa agevolare quella schiera di imprenditori friulani che, a titolo personale o in cordata, sarebbe disposta ad acquistare i due quotidiani del Friuli Venezia Giulia: Il Piccolo e Messaggero Veneto. I players in campo sono almeno tre: la cordata composta dalla famiglia Pozzo, l’interesse di Benedetti-Danieli e il raggruppamento di imprese che fa riferimento all’assessore Bini. Se, come dice Scanavino, le manifestazioni di interesse si possono esprimere anche su singole testate, l’operazione diventa molto appetibile. Sulla base di questi dettagli il comunicato del Coordinamento è il seguente: “…L’amministratore delegato, negando vi siano trattative formali in corso, ha ammesso che l’azienda è pronta però “a valutare offerte in base a quanto e chi”. E il principio può essere esteso anche a La Stampa, la Repubblica, Il Secolo XIX, la Provincia Pavese, la Sentinella del Canavese, le radio, sulla cui possibile vendita l’amministratore delegato non si è espresso: “Mi rifiuto di parlare di perimetro”. Il perimetro non esiste più, di fatto. Questo repentino cambio di strategia da dicembre a febbraio è stato imputato ai dati di chiusura di bilancio. Pronta la replica del Gruppo: “Non siamo “tutti in vendita”. L’editore si dissocia dall’ interpretazione capziosa che il coordinamento dei Cdr del Gruppo ha voluto dare alle risposte date in occasione dell’incontro odierno. Affermazioni come quelle contenute nel comunicato pubblicato sono inutilmente allarmiste, contrarie alla verità e ingenerose rispetto ai numerosi progetti innovativi realizzati negli ultimi anni, in tutte le aree del Gruppo.