L’UltimoTango Exxx…Polzive!!! Giù il sipario sulla 12esima legislatura del Consiglio Regionale Fvg. Assalto finale dei consiglieri candidati alla legge omnibus. Friuli in vendita: Voci di cessione sulla Cantina Cooperativa di Casarsa.

Per l’ultimo valzer nell’assemblea regionale del Friuli VG il consigliere Sergio Bolzonello ha scelto l’eleganza e la sobrietà. Un’opzione raffinata la sua, vicina al tratto Dandy dell’inclusività liberale che lo contraddistingue, arricchita da alcuni dettagli che oggi hanno sorpreso i colleghi: Il papillon, scelto come alternativa alla cravatta e per nulla demodé e il maglioncino in cardigan con scollo a barchetta tipico dei liberi professionisti. Ed è proprio Bolzonello a interrogare (assieme a Marsilio) l’assessore all’agricoltura Zannier rispetto alle insistenti voci di cessione a un gruppo veneto della Cantina cooperativa di Casarsa. Sono questi i rumors che i consiglieri del Pd Enzo Marsilio e Sergio Bolzonello hanno raccolto negli ultimi giorni. L’assessore Zannier ha risposto di “non avere alcuna notizia ufficiale in merito alla presunta cessione”, ed ha promesso che appena avrà notizie più sicure, informerà i consiglieri.

Oggi, per l’ultima seduta, gli eletti erano impegnati sulla legge “Omnibus” in cui entra tutto lo scibile umano e che ogni fine legislatura permette agli uscenti di accreditarsi con il proprio elettorato. Leonardo Barberio ha presentato un ordine del giorno in cui chiede all’assessore di ridurre i tempi di attesa per le visite mediche degli atleti. Il leghista Danilo Slokar, soddisfatto perché la regione “valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia Costiera. Ussai ha incalzato la giunta su sanità ed emergenza-urgenza. Sergo sull’acciaieria di San Giorgio di Nogaro. Cristiano Shaurli ha accusato la maggioranza di “pochezza legislativa del Consiglio regionale” e Mariagrazia Santoro, in merito ai contributi dedicati ai centri storici per interventi di recupero di edifici esistenti o di rigenerazione urbana. Il Gruppo del Movimento 5Stelle si è detto soddisfatto per la questione del Superbonus: “Due giorni fa il tema non è stato considerato urgente, ma dopo le nostre sollecitazioni il centrodestra ha capito la necessità di un intervento per sbloccare i crediti legati al Superbonus 110%“. Forza Italia, per voce del capogruppo Franco Mattiussi, è intervenuta sul caso Ruby: “Sconfitto l’accanimento contro Berlusconi. Il gruppo esprime soddisfazione per l’esito della sentenza: “Perché il fatto non sussiste”. Significa che l’accusa non reggeva, ed era inquinata dal fumus persecutionis. Il capogruppo della Lega Bordin ha illustrato la bontà del provvedimento complessivo: “Il nostro Gruppo ha iniziato questa consiliatura con un’importante legge multisettoriale e conclude il mandato con una nuova omnibus che, spaziando in diversi settori di intervento regionale, crea importanti opportunità di crescita e sviluppo che si sintetizza in due parole: innovazione e semplificazione. Ci sono articoli che si occupano della rigenerazione dei centri storici con un’ulteriore scontistica sugli oneri di urbanizzazione. Inoltre – dettaglia Bordin – anche l’economia del mare, che riveste un ruolo importante nella nostra regione, è ampiamente protagonista con misure di sostegno e crescita a favore delle attività economiche legate al mare, ai laghi, ai fiumi e alla laguna con lo scopo di creare ricchezza e opportunità di ulteriore formazione per le figure professionali di settore. Altre misure contenute nella norma riguardano il comparto dello spettacolo, contemplando la realizzazione e il miglioramento di arene per spettacoli all’aperto e favorendo la semplificazione edilizia. Ampia attenzione – aggiunge il capogruppo del Carroccio – è dedicata al marketing territoriale, con la possibilità di mettere a disposizione delle piccole e medie imprese il materiale in formato digitale a disposizione degli enti regionali per promuovere la bellezza del Friuli Venezia Giulia e simultaneamente dell’imprenditorialità”. Non rivedremo in aula la prossima legislatura, poi chissà… Mara Piccin, Cristiano Shaurli, Franco Iacop, Enzo Marsilio, Franco Mattiussi, Andrea Ussai, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo, Sergio Bolzonello. Per gli altri, la campagna è già iniziata da un pezzo.