SpinaAlpina Exxx…Polzive!!! Nella fiction de “I fiori sopra l’inferno” le Alpi Carniche e Giulie di Tarvisio scambiate per le Dolomiti. Mazzolini: Uno sgarbo al Friuli.

Nulla da obiettare su Film Commission visto anche il successo d’ascolti. Tuttavia emergono le delusioni per come la stampa specializzata ha veicolato il serial televisivo. Dopo il palco di Sanremo con Amadeus, in cui l’attrice Elena Sofia Ricci si è ben guardata dal citare il Friuli nell’annunciare la programmazione del “Tv-Movie” su Rai Uno (buono lo share 25,5%), arriva la cannibalizzazione delle Alpi friulane. Secondo i siti specializzati, SkyTg24, Fanpage, Sorrisi & Tv e recensioni varie, Tarvisio, località scelta per le riprese e per ambientare il piccolo paese di Travenì, sarebbe “un piccolo paese arroccato nel cuore delle Dolomiti fatto di neve, montagna e silenzio…”. Per Sky, “…la miniserie è stata girata in Friuli Venezia Giulia tra marzo e giugno 2022. Teresa Battaglia lascia Udine per approdare nel paesino di Travenì, un piccolo borgo immaginario nel cuore delle Dolomiti, ispirato al luogo natale di Ilaria Tuti (Gemona)”. Per Fanpage: “Il borgo immaginario di Travenì nella serie tv Fiori sopra l’inferno è rappresentato dal piccolo paese di Tarvisio, circondato dalle cime innevate delle Dolomiti e vicino alla Foresta di Tarvisio che è la più grande d’Italia con i suoi 24 mila ettari. Di Tarvisio si riconosce la piazza e la torre medievale, i vicoli e gli scorci mozzafiato”. Per il sito specializzato TV Serial.it: “La prima stagione è ambientata a Travenì, un paese immaginario arroccato nel cuore delle Alpi italiane (la parte della catena montuosa alpina che si estende in Italia). La protagonista è Teresa Battaglia, profiler che – quando tra le Dolomiti inizia ad aggirarsi un killer – entra in lotta contro il tempo e contro una malattia”. Qui si passa dalle Alpi generiche, alle più specifiche Dolomiti”. Per Trend Online, “Il borgo immaginario di Travenì è ispirato ai luoghi dell’infanzia dell’autrice del romanzo, nata a Gemona del Friuli e cresciuta tra le vallate dolomitiche del Friuli-Venezia Giulia, nella zona ai confini con Slovenia e Austria. L’area ospita le culture dell’incontro tra i paesi, come quella dei Krampus, rappresentata anche nella serie”. In questo brano emergono addirittura le “Vallate dolomitiche”.

In tutto questo fiume di recensioni benevole, non vengono mai citate le Alpi carniche e Giulie che, come specifica il vice presidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, svettano da est a ovest e circondano la foresta e il comune turistico. Mazzolini osserva: “Tarvisio è il fiore delle Alpi ed è unica nel sue genere poiché si trova incastrata fra le Giulie e le Carniche. Le Dolomiti, come viene riportato nella narrazione della fiction, non si possono vedere nelle riprese perché si tratta di Alpi Giulie e Carniche. Gli stessi laghi di Fusine sono circondati dalle Giulie. Non possiamo – osserva il vice presidente – continuare a subire un trattamento mediaticamente penalizzante per tutta la regione come fossimo una riserva indiana”.

Sul piano dei numeri, il primo episodio è andato bene. Lunedì sera ha totalizzato il 25,5% di share, pur con lunghissimi, compensati dalla bellezza dei paesaggi (Alpi). Prossima puntata lunedì 20 febbraio.