RibaltoneInRedazione Exxx…Polzive!!! Annunciato lo stato di agitazione dei giornalisti del Gruppo Gedi. Nessuna smentita sulle trattative in corso per la cessione delle testate del Nordest. Un negoziato guidato dall’assessore Bini.

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, è stato diffuso un comunicato del “Coordinamento dei Comitati di Redazione del gruppo Gedi” in cui si legge: “Dopo le circostanziate notizie sulla trattativa in corso tra la proprietà e alcune cordate di industriali per la cessione delle storiche testate del Nordest: il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto e Il Piccolo, a cui si aggiungerebbe la Gazzetta di Mantova, le giornaliste e i giornalisti del gruppo Gedi confermano il proprio stato di agitazione. Pertanto “il Coordinamento ha chiesto, subito, un confronto che la proprietà ha fissato per oggi 15 febbraio”. Dopo le notizie apparse la settimana scorsa su “Tag 43”, riprese da Leopost (nel merito, l’interesse dell’assessore Bini vedi edizione del 12/2) e altri organi d’informazione, queste “nuove trattative – si legge nel comunicato – sono motivo di grande preoccupazione per le redazioni, che assistono a un progressivo e continuo impoverimento delle testate e per l’assoluta irrazionalità di una compagine che tre anni fa ha acquistato il più grande gruppo editoriale italiano, fra roboanti annunci di sviluppo dell’informazione, per poi iniziare subito a dismetterlo, pezzo dopo pezzo, con la già conclusa cessione de Il Tirreno, La Nuova Sardegna, le Gazzette, La Nuova Ferrara, MicroMega e da ultimo dello storico settimanale Espresso, simbolo del giornalismo d’inchiesta in Italia. Senza dimenticare gli insistenti rumors sulla vendita anche di Repubblica”. Queste indiscrezioni “non sono smentite dai vertici di Gedi, nonostante una specifica richiesta in tal senso da parte dei comitati di redazione”. Le accuse del Comitato rivolte alla proprietà sono pesanti: “Il Gruppo Gedi – con amministratore delegato Maurizio Scanavino (anche ad e dg della Juventus, doppio ruolo che non riteniamo compatibile), controllato da Exor della famiglia Elkann – torna sul mercato con una mera logica di “compra-vendita” finalizzata innanzitutto a svuotare le redazioni e a tagliare i costi, dimostrando uno sconsiderato disimpegno dal settore editoriale a favore dell’infotainment (termine che indica l’ibridazione tra informazione e intrattenimento), verso il quale sono invece stati indirizzati molti investimenti, con l’acquisto di siti e start-up. Questo, quando non più tardi di un mese fa lo stesso Scanavino aveva garantito che “il perimetro delle testate era definito” e non sarebbe stato toccato. La questione delle trattative coinvolge l’assessore regionale che, proprio in questi giorni sono stati diffusi i dati delle dichiarazioni dei redditi, anno 2021, dichiarati nel 2022 della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Fonte “Il Piccolo”:

“Sergio Bini guida la classifica con un imponibile di 915mila 958 euro, 70mila euro in più dell’anno precedente (il gruppo dell’imprenditore-assessore vanta oltre 6.000 occupati). Seguono Tiziana Gibelli che dichiara 174mila 280 euro (contro i 140mila 499 del 2021), e Callari, assessore al Patrimonio che dichiara un imponibile di 166mila 762 euro. Al 4°posto il presidente Massimiliano Fedriga (122mila 365 euro) seguito da Riccardo Riccardi (114mila 214), Barbara Zilli (Finanze, 114mila 76), Graziano Pizzimenti (107mila 509), Pierpaolo Roberti (Autonomie locali, 107mila 404), Fabio Scoccimarro (Ambiente, 106mila 667), Stefano Zannier (Agricoltura, 103mila 585) e Alessia Rosolen (Lavoro e Famiglia 102mila 245).”