LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! L’onorevole Pizzimenti capolista a Udine. Nel simbolo il nome di Fedriga, escluso quello di Salvini. Veto e purga di Fratelli d’Italia su Pizzocaro.

Sarà il deputato Graziano Pizzimenti a guidare la lista della Lega alle prossime comunali di Udine. I moduli sono stati stampati ieri sera e sono pronti per raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini. Una lista ben assortita e composta da esponenti di tutto rilievo. Appare anche il nome del funambolico Carlo Pavan. La novità di rilievo riguarda il simbolo con cui la Lega si presenterà alle comunali. Sparito il nome di Salvini (sabato, all’inaugurazione della sede elettorale di Udine, illuminava tutta la sala) é apparso invece quello di Fedriga che sovrasta il nome di Fontanini. Segnali clamorosi a Nordest. Riguardo al maggior competitor della Lega, ovvero Fratelli d’Italia, va segnalata l’esclusione di Paolo Pizzocaro dalla lista. Fino a ieri c’erano buone possibilità per lui, poi svanite a causa del precedente politico compiuto dal consigliere. Circa un anno fa, aveva sottoscritto una mozione di sfiducia contro Marco Valentini in cui giudicava non opportuna la permanenza di presidente di commissione dopo aver cambiato partito (era passato da A.R. a Fratelli d’Italia). Un attacco che non é piaciuto ai vertici locali del partito di Giorgia Meloni che hanno deciso per l’esclusione. A breve verranno comunicati i nomi dei candidati. Intanto sono stati diffusi quelli della Lega, oltre ai già ciati, si leggono quelli di: Claudia Basaldella, Andrea Cunta, Lorenza Ioan, Francesca Laudicina, Alessandro Ciani, Maurizio Franz, Elisabetta Marioni, Mario Pittoni, Paolo Foramitti, Giulia Agostinelli, Andreucci, Paolo Macorigh, Marilena Domini, Mario Zufferli (ex Forza Italia e già sindaco di Drenchia) e la coppia Antonella Abramo e Fabrizio Bernetti, il re delle vasche idromassaggio.