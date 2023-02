SaleElettorale Exx…Polzive!!! L’onda sanremese sulle elezioni Fvg. I progressisti friulani (Perso Dappertutto), presentano la squadra anti Fedriga per le regionali.

Con una punta di ottimismo in più rispetto ai giorni scorsi visti gli esiti di Lombardia e Lazio, in casa PD (che qualche burlone ha declinato in Perso Dappertutto) rullano i tamburi della riscossa e della consapevolezza di essere l’unica forza politica della coalizione a mantenersi su percentuali dignitose. Nelle due regioni citate hanno fallito 5Stelle e Calenda Italia-Viva pertanto si guarda al Friuli con molto ottimismo e la certezza di fare un buon risultato. I nomi dei candidati presentati ieri in assemblea Dem di Udine sono, per la Carnia, dopo che sono volati gli stracci con Forni Avoltri (Ferrari) e l’innesto della gemonese Martina Andenna, si è giunti a questa formazione: Massimo Mentil (sindaco di Paluzza), Gabriele Moser (Consigliere comunale a Tolmezzo, lista Craighero) e Martina Andenna. Il favorito a prendere il posto del decano Marsilio potrebbe essere Mentil. A Udine a pattuglia è foltissima di nomi di alto livello: Vincenzo e Francesco Martines, l’uscente Maria Grazia Santoro, l’ex deputato Paolo Coppola; il sindaco di Treppo Grande Manuela Celotti, Massimiliano Pozzo, il codroipese Alberto Soramel, il segretario Roberto Pascolat, Tiziano Venturini, Francesco Tomada di San Pietro Natisone, Andrea Castiglione, Gilda Spollero di Faedis e altri. A Gorizia i 5 nomi sono quelli di Diego Moretti, Davide Furlan, Laura Fasiolo, Fabio Vinzin Lucia Giurissa. A Trieste: Roberto Cosolini, Francesco Russo, Laura Famulari, Sabrina Morena, Valentina Repini, Rosanna Pucci, Cinzia Schierani, Isabella D’Eliso… A chiudere la squadra, i nomi della circoscrizione di Pordenone, così composta: Andrea Carli, Nicola Conficoni, Chiara Da Giau, Adriana Del Tedesco, Monica Padovan, Angela Venier, Giuseppe Toldo, Antonio di Capua, Francesco Del Bianco, Martina Lo Cicero.